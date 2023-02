Pentagon: Chinese spionballon vliegt al dagen boven VS

De Verenigde Staten houden al meerdere dagen een vermoedelijk Chinese spionageballon in de gaten die boven Amerikaans grondgebied vliegt. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie donderdag laten weten. De vermeende actie van China is saillant: de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gaat deze week op bezoek bij de Chinese president Xi Jinping. China heeft niet bevestigd achter de ballonspionage te zitten, maar laat wel weten een onderzoek te beginnen, melden internationale persbureaus.

Volgens het Pentagon vliegt de ballon al enkele dagen boven een aantal noordelijke staten van de VS, waaronder Montana. Straaljagers stonden klaar om het object uit de lucht te schieten, maar militaire leiders adviseerden de al ingelichte president Joe Biden dit niet te doen vanwege het gevaar van vallende brokstukken. Daar komt volgens het Pentagon bij dat de ballon hoog boven commercieel luchtverkeer rondhangt en het object geen „militaire of fysieke dreiging” vormt voor de Amerikaanse bevolking.

Het Pentagon laat weten dat het „hoogstwaarschijnlijk” gaat om Chinese spionage. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat „speculatie” niet helpt om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de spionage. Ook zegt ze dat China „niet de intentie” heeft om ongevraagd het luchtruim van „welk onafhankelijk land dan ook” te betreden. Het is volgens de woordvoerder daarnaast onduidelijk wat het incident, dat zorgt voor nieuwe spanningen tussen de VS en China, betekent voor het bezoek van Blinken aan China. Hij gaat deze week met Xi Jinping praten over onder meer de handelsrelatie tussen beide landen, mensenrechten en het conflict in Taiwan. Het land van Xi Jinping claimt Taiwan als onderdeel van China.