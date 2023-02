Paco Rabanne: modeontwerper met grenzeloze experimenteerdrang

Van metaal tot plastic, aluminium, glasvezels en zelfs beton. Eigenlijk was geen materiaal hem te gek. De experimenteerdrang van modeontwerper Paco Rabanne was dan ook grenzeloos. Vrijdag overleed hij op 88-jarige leeftijd. Dat bevestigt het bedrijf achter het door hem opgerichte label. De in Spanje geboren ontwerper, echte naam Francisco Rabaneda y Cuervo, werd in de jaren zestig bekend door zijn bijzondere creaties en op ruimtevaart geïnspireerde mode. Zijn naam zal ook voor altijd verbonden zijn aan een van ‘s werelds bekendste geurmerken, Paco Rabanne.

Met het gebruik van onconventionele materialen voor zijn bijzondere creaties drukte Rabanne een unieke stempel op de modegeschiedenis. Die gedurfde materiaalkeuzes en zijn creatieve vrijheid inspireerden en beïnvloedden een hele generatie ontwerpers. Voor Rabanne was het simpel: „Ik maak eenvoudige kleding van bizarre materialen, terwijl anderen extravagante vormen bedenken in klassiek textiel”, zoals hij in 1995 aan het Franse magazine Paris Match vertelde.

Gevlucht

Het was zijn moeder, die voor Cristobal Balenciaga werkte, die Rabanne al op vroege leeftijd introduceerde tot de modewereld. Toen haar man, een kolonel onder de Spaanse koning Alfonso XIII, werd neergeschoten door Franco-gezinde aanhangers vluchtte ze met haar vier kinderen uit Spanje. Zo zouden ze te voet de Pyreneeën zijn overgestoken en uiteindelijk hun toevlucht in Bretagne hebben gezocht. Op 17-jarige leeftijd verhuisde Rabanne naar Parijs, waar hij architectuur ging studeren aan l’Ecole nationale des Beaux-arts.

Het was een periode waarin hij zich als jong designtalent al met het ontwerpen van sieraden voor grote merken zoals Givenchy, Christian Dior en Balenciaga bezighield. In 1966 zette Rabanne zijn eigen modehuis op. In 1986 werd dat overgenomen door de Puig-groep, dat onder meer eigenaar van modehuis Nina Ricci was en in het bezit was van rechten voor Jean Paul Gaultier-producten. Met hetzelfde bedrijf ontwikkelde Rabanne de parfumlijn waarmee hij zijn naamsbekendheid vergrootte. Vlak voor de millenniumwisseling kondigde hij aan te stoppen met het ontwerpen van haute couture. Al wilde hij naar eigen zeggen wel blijven „waken over het voortbestaan van de kwaliteit van het merk door de ontwerpers te begeleiden”.

