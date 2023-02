Oplichting op Marktplaats afgelopen twee jaar met ruim driekwart afgenomen

Het aantal fraudegevallen met betaalverzoeken via Marktplaats is sterk afgenomen. Dat meldt de cybercrime-afdeling van de politie Limburg vrijdag. Een gerichte samenwerking tussen de politie en het verkoopplatform drong het aantal gevallen van fraude in twee jaar met bijna 77 procent terug. Onder meer een actievere voorlichting van gebruikers over de werkwijze van fraudeurs droeg bij aan de daling. De politie zag begin 2021 nog dat maandelijks tussen de 500.000 en 800.000 euro per maand aan fraude werd gepleegd. Nu ligt dat bedrag tussen de 125.000 en 200.000 euro.

De meeste online betaalverzoekfraude, zo’n 90 procent in 2020, ontstaat volgens de politie via contact op Marktplaats. Bij deze werkwijze veinzen oplichters een product te willen kopen. De fraudeur stuurt dan buiten de website om een link om een kleine betaling te doen van bijvoorbeeld 1 eurocent. De zogenaamde koper zou op die manier de betrouwbaarheid van de verkoper willen verifiëren. In werkelijkheid gaat het dan om een nep-betaalverzoek dat naar een phishingsite leidt waar de fraudeur mee kan kijken met de betaalgegevens van de verkoper.

Marktplaats biedt gebruikers inmiddels de mogelijkheid van een zogeheten kopersbescherming aan, een functie die hen meer zekerheid biedt. Ook dat speelt een rol in het terugdringen van de fraude. Bij zo’n bescherming krijgt de verkoper zijn geld pas als een koper heeft aangegeven dat hij het gekochte product heeft ontvangen. Fraude komt ook bij andere verkoopwebsites als Facebook Marketplace en Vinted voor, maar wel in mindere mate, aldus de politie.

Een politiewoordvoerder spreekt tegenover NRC van zo’n honderd maandelijkse meldingen van fraude met verkoopplatformen die landelijk binnenlopen. Op piekmomenten vóór het intensivering van de aanpak waren dat er ruim duizend. Het strenger optreden tegen oplichterij op Marktplaats bracht, zo stelt de woordvoerder, geen verschuiving naar andere verkoopplatformen teweeg.

