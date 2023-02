Op een vrijdagmiddag word ik op mijn fiets links en rechts ingehaald door scholieren op snelle elektrische fietsen. Even verderop zie ik ze vlak voor de rotonde op het fietspad op een rijtje stilstaan, waarmee ze de doorgang blokkeren. Ik ben verbaasd omdat ze gewoon voorrang hebben op de rotonde en ze eerder zoveel haast hadden. Dus ik fiets ze via het gras voorbij. Ik schiet de rotonde op en kan nog net voorkomen dat ik dwars door een rouwstoet heen rijd.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl