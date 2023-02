Onderzoek: op dna afgestemde medicatie levert 30 procent minder ernstige bijwerkingen op

Patiënten wier medicatie is afgestemd op hun dna hebben 30 procent minder last van ernstige bijwerkingen dan patiënten die een normale dosis krijgen. Dat schrijft een groep internationale onderzoekers onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Het gaat om de eerste wereldwijde studie die laat zien dat medicatie op basis van het dna-profiel van een patiënt, met een zogeheten dna-medicatiepas, werkt.

Van bijna zevenduizend patiënten uit zeven Europese landen werd eerst het dna in kaart gebracht. Waarna ze medicatie kregen toegediend tegen onder meer de kanker, hart- en vaataandoeningen of psychische klachten waarmee zij kampten. Op basis van hun dna-profiel kregen patiënten een sterkere of juist minder sterke dosis. Een controlegroep kreeg de gebruikelijke one size fits all-methode; voor iedereen dezelfde dosis. Na enkele weken werd de patiënten gevraagd naar ernstige bijwerkingen, zoals diarree, bloedarmoede, zenuwpijn of verlies van smaak. Daaruit bleek dat de patiënten met de dna-medicatiepas 30 procent minder last hadden van bijwerkingen.

Henk-Jan Guchelaar, hoogleraar Klinische Farmacie bij het LUMC en coördinator van het onderzoek, zegt dat de dna-medicatiepas onderdeel uit zou moeten maken van de standaardzorg. „We willen ernaartoe dat het dna van elke patiënt die bij de apotheek komt in kaart wordt gebracht. Alleen op die manier maken we de behandeling effectiever en veiliger voor elke patiënt.”