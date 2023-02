Ondanks hoge energieprijzen blijft het aantal afsluitingen beperkt

Ondanks de fors gestegen energieprijzen is het aantal huishoudens waarvan de energie is afgesloten in 2022 gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat om 2.040 elektriciteitsaansluitingen en 1.978 gasaansluitingen die zijn beëindigd, aldus brancheverenging Netbeheer Nederland vrijdag. De cijfers zijn vergelijkbaar met 2020, en lager dan 2021, toen de energieprijzen begonnen met stijgen. In dat jaar waren er 2.570 gasafsluitingen.

Het kabinet en energiebedrijven nemen maatregelen om gebruikers te ontzien van de hoge energieprijzen, die door de oorlog in Oekraïne enorm gestegen zijn. Het kabinet gaf huishoudens 380 euro tegemoetkoming eind 2022 en met energiebedrijven is afgesproken dat ze coulanter zijn met wanbetalers en hen vaker herinneringen sturen. In april loopt de regeling met de energiebedrijven af. Netbeheer Nederland kan vooralsnog niet zeggen welk aandeel de maatregelen hebben in het beperkte aantal afsluitingen.

Daarom vindt Hans-Peter Oskam, directeur Beleid en Energietransitie bij Netbeheer Nederland, april te vroeg om de afspraken los te laten. „Omdat we niet goed weten wat het effect ervan is. Daarom vragen we om een oplossing zoals bijvoorbeeld het verlengen van het huidige pakket maatregelen met een jaar.” Of dat gebeurt, moet de regering nog beslissen. Het kabinet stelde een prijsplafond in voor heel 2023, waardoor veel gebruikers een deel van de gestegen energiekosten niet zelf hoeven op te vangen.