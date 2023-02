Marianne voert nog altijd de opstandige Fransen aan – al is het met hangtieten en een wandelstok, zoals in een cartoon van Nicoletta Santagostino. De voorgenomen pensioenhervorming van president Macron leidt niet alleen tot protest in de straten van Frankrijk, ook cartoonisten verzetten zich tegen het plan om de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 te verhogen. De gepensioneerde Fransman wordt daarmee tot het bot uitgekleed, zoals het Franse cartoonistenduo Plop & KanKr (Julie Besombes en Simon Baert) hierboven afbeelden. Pogingen van premier Élisabeth Borne om de Franse bevolking te overtuigen, zoals in de tekening van de Algerijnse cartoonist Ali Dilem in Le Monde (Borne tegenover demonstranten: „Zie het als opslag”) helpen vooralsnog niet.

Dilems Algerijnse collega Le Hic spot met het Franse verzet tegen de verhoging van de pensioenleeftijd; een baby in een kinderwagen met een wandelstok die „nu al?” roept.

