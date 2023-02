Het Uur met schrijver Bret Easton Ellis

Het boek American Psycho maakte hem begin jaren ’90 in één klap wereldberoemd, ‘berucht niet geliefd’, noemt Bret Easton Ellis het zelf. Het enfant terrible van de Amerikaanse literatuur schreef een nieuwe roman- Scherven- over zijn tienerjaren. Met Pieter van der Wielen praat hij over de vrijheid van de jaren ’80 en je altijd een outcast voelen, gecanceld worden nog voordat het woord überhaupt bestond, de harde hand van zijn vader en hoe hij hem, door het schrijven van een boek, vergaf. En: over hoe schrijvers eigenlijk niet verschillen van seriemoordenaars.

