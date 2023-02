Het imperium van de ‘Indiase Bezos’ wankelt na beschuldigingen van fraude

Begin januari zat zakenman Gautam Adani nog vol zelfvertrouwen in de interviewstoel van India TV. Wat is het geheim van de zestigjarige topman, die een van de grootste zakenimperiums in India runt? Hoe geeft een mens leiding aan zo’n conglomeraat? De juiste prioriteiten kiezen. „Als je ergens geen controle over hebt, heeft het ook geen zin om je er druk over te maken.”

De gigantische Adani Group bestaat uit tien beursgenoteerde dochterondernemingen. Onder Adani Ports valt de exploitatie van onder meer grote havens en vliegvelden in India. Er zijn energiebedrijven van Adani, bouwbedrijven die ingezet worden voor grote infrastructuurprojecten. En recentelijk maakte Adani ook nog eens de overstap naar media. De topman werd vorig jaar de rijkste man van Azië, en zelfs nummer drie wereldwijd.

Maar enkele weken na het interview met India TV lijkt Gautam Adani beduidend minder controle te hebben over de situatie waarin zijn bedrijvenconglomeraat zich bevindt. Op 24 januari publiceerde het activistische Amerikaanse beleggingsfonds Hindenburg een kritisch rapport. Het hedgefonds, dat speculeert op koersdalingen van volgens hun overgewaardeerde bedrijven, beschuldigt de Adani Group van grove beursmanipulatie en fraude. De beschuldigingen zijn breed uitgemeten in internationale en Indiase media. Sindsdien verdampte de beurswaarde van de verzamelde Adani-bedrijven met ruim 100 miljard dollar. Adani met een geschat vermogen van 59 miljard dollar zelf staat niet meer in de top tien van de rijksten ter wereld.

Hoe zwaar deze slechte pr het conglomeraat heeft geraakt, bleek toen Adani Group woensdag bekendmaakte dat het een geplande aandelenemissie afblies ter waarde van 2,4 miljard dollar. „De belangen van de investeerders zijn de absolute prioriteit, al het andere is secundair. We willen onze investeerders beschermen tegen mogelijke verliezen”, aldus Adani in een korte verklaring. Het is een zeldzame erkenning van verlies door de Indiër, die als topman en persoonlijkheid verweven is met zijn bedrijf. In India gingen analisten, na weken van saillante krantenkoppen, nog meer rechtop zitten. Als Adani en zijn conglomeraat wankelen, heeft dat mogelijk gevolgen voor de Indiase economie – en voor de politiek.

Grootste privéhaven

Gautam Adani werd geboren in Ahmedabad, een stad in de West-Indiase deelstaat Gujarat. Hij volgde een handelsopleiding, maar maakte die niet af. In plaats daarvan verhuisde hij naar zakenstad Mumbai, waar hij begon in de diamanthandel. Kort daarna, in 1988, richtte hij zelf het bedrijf op dat zou worden omgedoopt tot de Adani Group, het moederbedrijf van zijn conglomeraat.

In eerste instantie richtte hij zich op textiel, landbouwprojecten en het transport van metalen. In de vroege jaren negentig voerde de Indiase regering liberaliseringen door in de economie die handel met het buitenland en investeringen makkelijker maakten. Adani kreeg daardoor meer mogelijkheden zijn transport- en exportactiviteiten uit te breiden. In 1995 kende de deelstaatregering van Gujarat de Adani Group het contract toe voor de exploitatie van de haven van Mundra, in Gautams geboortestaat Gujarat. Mundra Port, en de ‘speciale economische zone’ eromheen die het conglomeraat ook beheert met daarin opslagplaatsen en industrie, is nog altijd de grootste particuliere haven van het land.

De Adani Group diversifieerde zich in zijn eerste bestaansjaren rap. Naast de al genoemde infrastructuurprojecten, energiecentrales en vliegvelden heeft de groep ook al snel India’s grootste steenkolenmijnen onder beheer, en breidde in de jaren nul die activiteiten internationaal uit, met de opkoop van mijnen in Australië en Indonesië. En in het afgelopen decennium kwam daar ook Adani Transmissions bij, het grootste particuliere distributienetwerk voor elektriciteit.

Na een ontvoering en een terreuraanval ging Adani „gewoon” weer aan het werk

De Indiase overheid presenteerde vorig jaar ambitieuze plannen voor verduurzaming van de economie. Al gauw werd alom verwacht dat de Adani Group daarbij een belangrijke rol zou gaan spelen. Niet alleen staat het bekend om het aannemen van grote infrastructuurprojecten, er zijn ook weinig Indiase energiebedrijven die al zulke uitgebreide faciliteiten hebben voor hernieuwbare energie als de Adani Group. The New York Times suggereerde zelfs dat het succes van een duurzamer India voor een groot deel zal afhangen van de beslissingen van Gautam Adani zelf: „Kiest hij ervoor steenkolenbaron te blijven, of wordt hij echt een klimaatvoorvechter?”

Het lukte hem om als oprichter van het bedrijf lang onder de radar te blijven, maar vanwege de astronomische groei van Adani Group werd ook Gautam een bekendheid in India. Zijn vermogen leverde hem in de pers al gauw bijnamen op als ‘de Indiase Bezos’. In interviews omschrijft hij zichzelf als „introvert” en gaat hij maar weinig in op zijn persoonlijke leven.

Als hij dat wel doet, haalt hij meestal twee dramatische gebeurtenissen aan. De eerste is een kidnapping in 1998, waarbij twee criminelen hem en een zakenpartner ontvoerden in de hoop op losgeld. Ze werden een dag lang gegijzeld. Of de geëiste anderhalf miljoen dollar ooit zijn betaald om de mannen vrij te krijgen, is nooit bekendgemaakt. Het tweede „zeer onfortuinlijke incident in mijn leven”, zoals hij het in een interview noemde, betrof de terreuraanval op het Taj Mahal-hotel in Mumbai in 2008. Kort voordat het hotel werd binnengevallen door terroristen, had hij daar een zakenlunch afgerond. Tijdens de aanval, waarbij 160 mensen omkwamen, kon hij zich schuilhouden in de kelder van hotel alvorens uit het gebouw gered te worden. De anekdotes dienen eigenlijk vooral om uit te leggen dat hij erna „gewoon” weer aan het werk ging. Dat is immers de onverstoorbare controle waarmee hij zich op zijn zakenimperium richt.

Door Adani Group neergezette graansilo’s, in de Noord-Indiase staat Punjab. Foto Bandeep Singh

De selfmade man is de eerste van zijn familie die het zo ver schopte. Met zijn vrouw runt hij een filantropische instelling verbonden aan het conglomeraat. Meerdere familieleden hebben een rol binnen het zakenimperium. Zo is zijn zoon Karan Adani de baas van Adani Ports, en zit Adani’s jongere broer Rajesh in het bestuur van de Group. Hun oudste broer, Vinod Adani, runt in Dubai een eigen bedrijf.

De activiteiten van deze in India inmiddels prominente familieleden vormen een apart kopje van het Hindenburg-rapport. Dat grijpt terug op een schandaal in de diamanthandel uit de vroege jaren nul, waarbij zowel Rajesh als een zwager betrokken waren. De Indiase belastingdienst verdacht beide mannen ervan diamanten illegaal te verhandelen. Rajesh werd in 2010 en 2013 gearresteerd voor belastingontduiking en het plegen van fraude. De belastingdienst beschuldigde de zwager van valse aangiften. Het Hindenberg-rapport stelt de vraag waarom de twee mannen „gegeven deze geschiedenis” gepromoveerd werden tot hoge posities binnen de Adani Group.

Volgens de beleggers is bovendien oudste broer Vinod Adani meer betrokken bij de ondernemingen dan lijkt. Hij zou vennootschappen hebben opgericht op onder meer Mauritius, Cyprus en Carabische eilanden om geld van de beursgenoteerde Adani-bedrijven weg te sluizen.

De beschuldigingen van het Amerikaanse hedgefonds betreffen de hele holding. De Adani Group zou aandelen manipuleren en aan boekhoudfraude doen. In het rapport wordt het conglomeraat omschreven als „de grootste oplichting in de geschiedenis van het bedrijfsleven”.

Lees ook: Beleggingsfonds neemt rijkste man van India onder vuur, waarna diens bedrijven tientallen miljarden aan waarde verliezen

Band met de premier

Zeker de laatste tien jaar groeide de Adani Group hard, en daarmee ook de rijkdom van de topman zelf. Gautam Adani’s vermogen steeg tussen 2014 en 2022 van zo’n 8 miljard naar 137 miljard dollar. De twee regeringstermijnen van Narendra Modi, de huidige premier van India, bestrijken precies deze periode.

Hiervoor trokken de twee al samen op in Gujarat – de deelstaat waar niet alleen het hoofdkantoor van de Adani Group is, maar ook het trouwste deel van de aanhang van de huidige premier. Hij was daar tussen 2001 en 2014 deelstaatminister voor de Bharatiya Janata-partij, een rechtse, hindoenationalistische partij die van India een hindoeïstische staat wil maken. Adani heeft zich vaak uitgesproken als voorstander van die ideologie.

Naast zijn hindoenationalisme dankt Modi zijn populariteit in Gujarat aan zijn economische beleid. Onder zijn bewind werden in de deelstaat grote bouw- en infrastructuurprojecten ondernomen, zoals de aanleg van fabrieken, wegen en een stabieler stroomnet. Modi voerde soepelere belastingregels in en stelde subsidies beschikbaar om het voor bedrijven makkelijker te maken zich in Gujarat te vestigen en in de deelstaat te investeren. De megaprojecten creëerden ook veel banen. Dit beleid om ontwikkeling en modernisering op gang te brengen kwam bekend te staan als het ‘Gujarat-model’.

Dat beleid paste goed bij de activiteiten van de Adani Group, dat zich in dezelfde periode begon uit te breiden. Politieke en economische analisten gaan ervan uit dat de twee mannen elkaar al decennia gunsten toeschuiven. Dat leverde soms kritiek op, zoals bij de ontwikkeling van de Mundra-haven en de eerste grote energiecentrale van het conglomeraat. Adani mocht daarvoor duizenden hectares land leasen van de deelstaatregering, die anders bewoners uit omliggende dorpen hadden kunnen gebruiken voor woningen of veehouden. In een artikel in Forbes Asia uit 2014 wees columnist Aakar Patel erop dat voor dat landgebruik geen openbare biedingen waren geweest. „Op zo’n grote schaal is dat wel problematisch.”

Wapens van PLR Systems Private Limited, een joint venture van Adani Group met Israel Weapon Industries. Foto Altaf Qadri

Het Gujarat-model maakte indruk op veel Indiase kiezers, ondanks dat politicologen vraagtekens zetten bij de houdbaarheid van het op grote schaal uitgeven van subsidies. Toen Modi in 2014 de overstap maakte naar de landelijke politiek, beloofde hij dit beleid uit te breiden naar heel India. Er werden meer megaprojecten in de steigers gezet in het hele land – waarbij de Adani Group, en ook andere bedrijven uit Gujarat, opnieuw veel klussen kregen. Oppositiepolitici wezen er kort na Modi’s verkiezing als premier in 2014 op dat het persoonlijke vermogen van Adani in diezelfde periode was verdrievoudigd: „Modi wil alleen zijn rijke vrienden helpen”, klonk het. De grote omzetsprong die de Adani Group in het laatste decennium maakte, loopt akelig nauw samen met Modi’s termijnen als premier tot nu toe.

Adani staat in Indiase media en politiek bekend als een „vriend van Modi”. De twee mannen doen daar ook niet geheimzinnig over. Zo was Narendra Modi te gast op het huwelijk van Adani’s zoon.

Maar de twee prominenten weerspreken dat hun persoonlijke band en politieke overeenkomsten bewijs is voor vriendjespolitiek. In december nog ging Gautam Adani uitgebreid in op die beschuldigingen. „Mijn professionele succes heb ik niet te danken aan één individuele leider, maar aan beleidshervormingen die de laatste dertig jaar zijn doorgevoerd. Daar zijn meerdere verschillende regeringen verantwoordelijk voor.” Hij voegde eraan toe dat bedrijven van de Adani Group tegenwoordig „gelukkig gevestigd en actief zijn in 22 deelstaten, en niet alleen waar de BJP [de partij van Modi] aan de macht is. Wij willen investeren in heel India.”

Nog nooit hebben eerdere beschuldigingen en publicaties over de Adani Group het conglomeraat zoveel gekost als het Hindenburg-rapport nu doet. Kritische journalisten werd eerder effectief de mond gesnoerd, door hen wegens smaad of laster voor de rechter te dagen.

Anti-India-retoriek

De Adani Group heeft meer overeenkomsten met Modi. De premier doet kritiek op zijn persoon en beleid geregeld af als kritiek op India zelf. Ook het concern van Adani zet beschuldigingen vaak weg als ‘anti-India-retoriek’, zo ook weer deze week in zijn verweer tegen het Hindenburg-rapport. Financieel directeur Jugeshinder Singh noemde die publicatie in een video een „gecalculeerde aanval op India, haar onafhankelijkheid, de integriteit en onafhankelijkheid van haar instituties en de groei en ambitie”. Achter hem stond een grote Indiase vlag.

Maar dit verweer tegen de Amerikaanse hedgefundbeleggers heeft niet hetzelfde smorende effect als dat het had bij andere criticasters. Al anderhalve week vallen de beurswaarden van de Adani-ondernemingen. De beurscrash leidt inmiddels ook tot maatschappelijke onrust. Verzekeringsmaatschappij LIC, dat in handen is van de staat, met miljoenen burgers als klanten, heeft belangen in Adani Group. Die blootstelling kan riskant worden voor het bedrijf. Ook staatsbank State Bank of India is een van de aandeelhouders van het conglomeraat. Donderdag riepen parlementsleden op tot een debat over die „urgente en alarmerende zaak”. Dezelfde dag liet de Indiase centrale bank te willen onderzoeken welke schade andere banken ondervinden van de vrije val van Adani’s bedrijven.

De Indiase premier houdt zich vooralsnog stil. Maar daar zou nog best eens paniek kunnen zitten, suggereert politiek analist Mihir Sharma deze week in Times of India. Als het bevriende conglomeraat echte schade ondervindt, zou ook de uitvoerbaarheid van Modi’s ontwikkelingspolitiek in geding komen. Want behalve de Adani Group zijn er weinig Indiase bedrijven die de plannen voor grote ontwikkeling in India kunnen implementeren.

Een greep uit de activiteiten van Adani Group Tv-zenders en nieuwssites

Sinds vorig jaar bevat de Adani Group een nieuwe dochteronderneming, AMG Media Networks , waarvoor onder meer tv-zenders en nieuwssites werden gekocht. Toen Adani Group in december aandelen nam in mediabedrijf NDTV leidde dat tot ophef onder Indiase journalisten. NDTV-zenders worden gezien als zeldzaam onafhankelijk en genuanceerd in het nationale medialandschap.

Sinds vorig jaar bevat de Adani Group een nieuwe dochteronderneming, , waarvoor onder meer tv-zenders en nieuwssites werden gekocht. Toen Adani Group in december aandelen nam in mediabedrijf NDTV leidde dat tot ophef onder Indiase journalisten. NDTV-zenders worden gezien als zeldzaam onafhankelijk en genuanceerd in het nationale medialandschap. Luchthavens

Adani Airports heeft bijna driekwart van de aandelen van het vliegveld van Mumbai in handen, na de luchthaven van New Delhi de grootste van het land. Het bezit nog zes andere luchthavens in India. In 2021 kocht het de luchthaven van Mangaluru, die toen door de deelstaat geprivatiseerd werd. De regering van premier Modi hielp de Adani Group daarbij een handje.

heeft bijna driekwart van de aandelen van het vliegveld van Mumbai in handen, na de luchthaven van New Delhi de grootste van het land. Het bezit nog zes andere luchthavens in India. In 2021 kocht het de luchthaven van Mangaluru, die toen door de deelstaat geprivatiseerd werd. De regering van premier Modi hielp de Adani Group daarbij een handje. Wapens en drones

Dochterbedrijf Adani Defence and Aerospace produceert defensiesystemen, waaronder drones, wapens en munitie. Met dit bedrijf speelt het Adani-conglomeraat handig in op het het ‘Make in India’-programma van premier Modi, die wil dat het land zoveel mogelijk zelfredzaam is. De productie van defensiesystemen en wapens is daarvan een belangrijk onderdeel.

Dochterbedrijf produceert defensiesystemen, waaronder drones, wapens en munitie. Met dit bedrijf speelt het Adani-conglomeraat handig in op het het ‘Make in India’-programma van premier Modi, die wil dat het land zoveel mogelijk zelfredzaam is. De productie van defensiesystemen en wapens is daarvan een belangrijk onderdeel. Steenkolen

De Adani Group beheert steenkoolmijnen in India, Indonesië en Australië . Het exporteert de steenkool naar landen in omgeving (Bangladesh, China en Zuid-Oost Azië). In 2020 kwam de Australische tak van deze activiteiten in opspraak vanwege een kolenmijn in deelstaat Queensland. Het zou zich daar niet houden aan milieuregels, wat leidde tot een nog altijd slepende rechtszaak.

De Adani Group beheert . Het exporteert de steenkool naar landen in omgeving (Bangladesh, China en Zuid-Oost Azië). In 2020 kwam de Australische tak van deze activiteiten in opspraak vanwege een kolenmijn in deelstaat Queensland. Het zou zich daar niet houden aan milieuregels, wat leidde tot een nog altijd slepende rechtszaak. Energiecentrales

De Adani Group heeft meerdere bedrijven die zich richten op de energiesector. Zo beheert het met Adani Power energiecentrales in verschillende deelstaten. Sinds 2016 werkt het conglomeraat aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Dochter Green Energy droeg vorig jaar het meeste bij aan de winst van de Adani Group, namelijk 700 miljoen dollar.

De Adani Group heeft meerdere bedrijven die zich richten op de energiesector. Zo beheert het met energiecentrales in verschillende deelstaten. Sinds 2016 werkt het conglomeraat aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Dochter droeg vorig jaar het meeste bij aan de winst van de Adani Group, namelijk 700 miljoen dollar. Landbouw

De import en export van landbouwproducten maakt al lang deel uit van de activiteiten van Adani. Adani Agri Fresh koopt en verpakt fruit, vooral appels, en zet het in de markt. Die appels worden geteeld in de Noord-Indiase deelstaat Himachal Pradesh. Naar eigen zeggen ondersteunt de Adani Group met deze activiteiten ruim 17.000 boeren.