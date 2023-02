Het Binnenhof rot, lekt en schimmelt

Wat dat is het Binnenhof ook: monumentaal versleten. De laatste grote verbouwing (die waarbij de huidige plenaire zaal van de Tweede Kamer werd bijgebouwd) was in 1992. Er is hout- en betonrot, het lekt en schimmelt, de scheuren zitten in de muren. De meeste ramen hebben enkel glas. Veel daken, vloeren en gevels zijn niet geïsoleerd. Na wat vertraging begonnen de werkzaamheden uiteindelijk eind 2021; sinds maart vorig jaar is het officieel een bouwplaats. Haak en Holthuis gaan er sindsdien ongeveer eens per maand binnen. De laatste keer was enkele weken geleden.

Wat zie je dan? Dat het leeg is – dat vooral, zegt Haak. En dat opknappen echt nodig is, ja. De verouderde cv-installaties, oud tapijt op nog ouder tapijt geplakt, gootjes waar zo’n beetje elke datakabel in ligt die sinds de uitvinding van het internet in omloop is geweest.

Maar ook: historie, vooral in de zeventiende-eeuwse vertrekken. De vergaderzaal van de Eerste Kamer, de Trêveszaal, het Mary Stuartkabinet. „Als je daar de wanddoeken weghaalt, zie je het echte oude Binnenhof, de gebarsten stenen.”

Het zou moeten voelen als de verbouwing van een huis dat van ons allemaal is, vindt Haak. Dat was niet wat „vanuit de partijen zelf” kwam, maar wat dit project, hopelijk, alsnog voor elkaar kan krijgen.