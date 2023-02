Als Richard de Mos veroordeeld wordt tot gevangenisstraf wegens corruptie, hoe moet het dan met Rita Verdonk? Ze heeft weliswaar vóór haar politieke carrière een poosje gefungeerd als gevangenisdirecteur, maar het zal niet de bedoeling zijn dat ze die ervaring aanwendt om haar huidige politieke leider voor te bereiden op zijn verblijf achter de tralies.

Voor de jongste lezers van deze column: Rita Verdonk werd voor de VVD in 2003 minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en zag zichzelf al als eerste vrouwelijke premier van Nederland. Gesteund door Frits Bolkestein ging ze in 2006 de strijd aan met Mark Rutte om het leiderschap van de partij, die ze op het nippertje verloor. Ze eiste later toch het partijleiderschap op, waarna ze uit de VVD werd geknikkerd – de daadkrachtigste manoeuvre uit de carrière van Rutte.

Nog even klom Verdonk naar grote politieke hoogte toen ze met haar partij Trots op Nederland in 2010 zestig zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde, maar bij de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar bleek ze door allerlei interne conflicten al haar politieke krediet te hebben verspeeld: nul zetels. Ze verliet de politiek, maar keerde in 2022 plotseling terug als Haags gemeenteraadslid voor Groep de Mos/Hart voor Den Haag.

Het was een opmerkelijke overstap van Verdonk, want De Mos werd toen al door het Openbaar Ministerie verdacht van ambtelijke corruptie. De Rijksrecherche had in 2019 huiszoeking in zijn kantoren verricht, hij was tijdelijk teruggetreden als wethouder.

Er is op internet een onbedoeld grappig filmpje te vinden waarop een verslaggeefster van PowNed een gesprekje heeft met ‘het droomkoppel’ De Mos – Verdonk.

„Wat maakt Richard leuker dan Rutte?” is de eerste vraag. Verdonk: „Richard is een sterke man, en dat heb ik eerder meegemaakt in mijn carrière: sterke mannen kunnen tegen sterke vrouwen, die geven ze de ruimte en dat heb ik nodig.” Kijkend naar De Mos: „Dat hart zit op de goeie plaats, de energie die Richard uitstraalt en die liefde voor de stad, vind ik heel mooi om te zien, daar sluit ik me graag bij aan.”

De verslaggeefster van PowNed (de publieke omroep die al voor ongehoord Nederland opkwam toen de omroep Ongehoord Nederland nog niet bestond), noemt De Mos weliswaar een „ontzettend integere man”, maar voelt zich toch verplicht de beschuldigingen van corruptie aan te snijden. Dan zegt Verdonk iets interessants: „We zullen zien. Daar hebben we afspraken over. Ik ben naar Hart voor Den Haag gegaan vanwege Richard, maar ook vanwege de inhoud van het programma, dan gaan we zorgen dat we met een team van goede mensen dit hele goede werk voor de stad voortzetten.”

Richard knikt zwijgend, hij weet wat deze woorden betekenen. Verdonk gaat hem opvolgen als hij in de bajes belandt. Hij mag misschien terugkomen als hij zijn straf heeft uitgezeten, maar dan als sterke man áchter deze sterke vrouw.

De rechtse populisten – van Janmaat en Fortuyn tot Wilders en Baudet – hebben Nederland nooit enig goeds gebracht, maar misschien wordt voor Den Haag wel alles anders als Rita Verdonk daar de grootste gemeentelijke fractie gaat leiden. Net als bij die andere populisten zit ook haar hart altijd op de goeie plaats: daar waar de macht lonkt en de gunsten verdeeld worden.