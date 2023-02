Films op de grens van non-fictie winnen op IFFR Rotterdam

De belangrijkste prijzen op het International Film Festival Rotterdam gaan naar films die een maatschappelijk probleem dichtbij brengen. Ook bevatten veel films een zekere mate van non-fictie. De prijzen werden vrijdag aan het eind van de middag uitgereikt in De Doelen in Rotterdam.

De Tiger Award– het boegbeeld van IFFR – ging naar Le Spectre de Boko Haram, het debuut van de Kameroense documentairemaker Cyrielle Raingou. De film volgt drie kinderen in het noorden van Kameroen, waar de dreiging van terreurgroep Boko Haram altijd aanwezig is. In stille shots lijkt de bevolking van het dorp een vrij leven te leiden, maar op de achtergrond hoor je altijd een donkere bastoon, zie je altijd de bergen aan de horizon, waar terroristen zich verstoppen. Ook de constante aanwezigheid van het leger, ter bescherming, beklemt. Het is een ontroerende film, zeker als twee broers plots lijken te zijn weggelopen om hun ouders te zoeken.

„We zoeken ze nog steeds”, zei regisseur Raingou op een persconferentie aan het begin van het festival. Raingou werkte sinds 2016 aan de film. Ze filmde in het dorp tussen zeven uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags, daarbuiten kon ze niet meer op de bescherming van de militairen rekenen. Het juryrapport roemt dan ook de „eerlijke en geduldige blik van de filmmaker”. Los van de eer ontvangt Raingou 40.000 euro.

Authentiek

De twee Special Jury Awards, met een prijs van 10.000 euro, gingen naar films die de grens van fictie en non-fictie opzoeken. Het Sri Lankaanse Munnel, over een ex-Tamil Tijger die na een verblijf in de gevangenis terugkeert naar zijn verwoeste dorp om zijn liefde te zoeken, nam ex-Tamil Tijgers en dorpelingen in de cast op. Zo komt het leed van een gemeenschap authentiek over. „Een geweldig, eenvoudig verhaal over een jongeman die gevangen zit tussen de revolutie en het autoritaire regime”, oordeelde de jury.

New Strains, de andere ontvanger van de Special Jury Award is gemaakt door een Amerikaans koppel dat in hun slaapkamer een comedy filmde tijdens de lockdown. Hun eigen relatieproblemen en tekortkomingen vergroten ze voor humoristisch effect.

De grens tussen fictie en non-fictie vervaagt, zoals vorig jaar ook al te zien was op het Internationaal Documentaire Filmfestival Amsterdam. Het valt op dat de belangrijkste prijzen van IFFR gaan naar films die ‘de echte wereld’ dichterbij brengen, in plaats van de persoonlijkere, virtuozere films als het Zweedse 100 årstider (‘100 seizoenen’) of Guido van der Werves Nummer Achttien.

De andere grote competitie, de VPRO Big Screen Competition, werd gewonnen door het Iraanse Endless Borders van regisseur Abbas Amini. Die film gaat over een verbannen leraar wiens lot kruist met dat van een door de Taliban opgejaagde familie. Aan die prijs is een geldbedrag van 30.000 euro verbonden, een gegarandeerde bioscooprelease in Nederland en een uitzending op de Nederlandse televisie.