F1-team Red Bull kondigt motordeal met Ford aan

Max Verstappen zal vanaf 2026 rondrijden met een Ford-motor achterin zijn Formule 1-wagen. Verstappens team Red Bull Racing maakte vrijdag bekend dat het een overeenkomst heeft gesloten met de Amerikaanse automaker, die een grote racehistorie heeft maar de Formule 1 zo’n twintig jaar geleden vaarwel zei. De terugkeer van Ford is een direct gevolg van de duurzaamheidsplannen en de sterk gestegen populariteit van de sport.

In de praktijk zal het niet Ford, maar Red Bull zelf zijn dat de motoren ontwerpt en bouwt. Het team heeft de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in een eigen fabriek voor F1-motoren, om de concurrentie aan te gaan met de andere drie motorfabrikanten (Mercedes, Ferrari, Renault). Nu werkt Red Bull daarbij nog nauw samen met Honda, dat zich eind 2021 terugtrok uit de Formule 1 maar achter de schermen doorging met het leveren van motoren aan Red Bull. Vanaf 2026, als een nieuw motorreglement van kracht wordt, zal Red Bull zijn eerste volledig zelf ontworpen aandrijving produceren. Ford zal daarbij technische input en een financiële bijdrage leveren. In ruil daarvoor krijgen de motoren de naam Ford opgeplakt.

Red Bull presenteerde de samenwerking met Ford tijdens een mediamoment in New York. Het evenement draaide ook om de onthulling van de RB19, de nieuwe F1-wagen van het team. Daarmee gaat Verstappen komend seizoen op jacht naar zijn derde wereldtitel. De ‘RB19’ die getoond werd, was overigens gewoon de oude RB18 met een enkele nieuwe sponsorsticker. Om de concurrentie niet eerder dan strikt noodzakelijk een blik te gunnen op de technische verbeteringen die de Red Bull-technici hebben bedacht, komt de échte RB19 pas tijdens de testdagen eind deze maand in Bahrein uit de hoge hoed. Het spektakel in New York was er vooral voor de publiciteit.

F1 weer interessant voor automerken

Na jaren waarin ze de Formule 1 te duur en te weinig relevant vonden, weten grote autofabrikanten de sport nu weer te vinden. Ford, dat in 2004 voor het laatst actief was in de Formule 1, is niet het enige merk dat vanaf 2026 gaat meedoen. Ook Audi is er dan bij. De Duitsers kopen het huidige Alfa Romeo-team en gaan wél zelf hun eigen motoren bouwen.

Het nieuwe motorreglement voor 2026 heeft de autofabrikanten enthousiast gemaakt. Zo moeten de motorblokken volledig op duurzamere biobrandstof draaien. Ook worden de auto’s voor de helft elektrisch aangedreven: het hybridesysteem, dat tijdens het remmen energie terugwint en beschikbaar maakt voor aandrijving, wordt veel krachtiger gemaakt dan nu het geval is. Dat maakt de Formule 1 relevanter voor automerken, die de sport vooral zien als uithangbord voor hun duurzame ambities op personenautogebied. Dat de nieuwe F1-motoren bovendien een stuk simpeler en goedkoper worden dan de huidige, maakt F1-deelname ook aanlokkelijker.

Uit puur commercieel oogpunt is de Formule 1 de laatste jaren ook veel interessanter geworden. Mede dankzij de Netflix-serie Drive to Survive is de sport populairder dan ooit, ook onder een jongere doelgroep. Bovendien heeft de Formule 1 voor het eerst écht voet aan de grond gekregen in de zeer lucratieve Amerikaanse markt. Races in Texas en Miami waren de afgelopen jaren steevast uitverkocht. In 2023 staan liefst drie grands prix in de Verenigde Staten op het programma, waaronder een nieuwe race die voor de deur van de casino’s in Las Vegas wordt gehouden.

Porsche

Het zou dan ook kunnen dat Ford niet het laatste merk is dat zich aan een Formule 1-avontuur waagt. Van Porsche is al langer bekend dat het F1-ambities koestert. Een samenwerking met Red Bull ketste vorig jaar op het laatste moment af, omdat Porsche een belang van 50 procent in het team eiste. De Duitse sportautobouwer zou de Formule 1 niettemin nog altijd met interesse bekijken. Daarnaast dook onlangs de Amerikaanse fabrikant Cadillac op als partner van Michael Andretti, een grote naam uit de Amerikaanse racewereld die de komende jaren graag een eigen F1-team wil beginnen.

Hoewel het dus nog jaren duurt voordat de Ford-motor in de Red Bull zit, is het wel de bedoeling dat Max Verstappen tegen die tijd nog bij het team rijdt. Een jaar geleden tekende de Nederlander een contract tot en met het seizoen 2028. Voor verhalen over Ford kan hij terecht bij zijn vader Jos: die reed in de jaren negentig al een paar jaar in F1-wagens met motoren van de Amerikaanse fabrikant.