EU bereikt akkoord over prijsplafonds Russische diesel en stookolie

EU-lidstaten zijn het vrijdag eens geworden over het instellen van prijsplafonds voor Russische geraffineerde olieproducten. De 27 landen hebben een akkoord bereikt over 100 dollar (92,50 euro) per vat voor veelgevraagde producten als diesel, en 45 dollar (41,60 euro) per vat voor producten die met korting worden verhandeld, zoals stookolie. Dat melden internationale persbureaus. De prijsplafonds zouden vanaf zondag moeten gelden.

Over de hoogte van de bedragen waren de lidstaten het van de week nog niet eens. Polen en de Baltische staten Letland, Litouwen en Estland drongen aan op nog lagere limieten. Zo willen de landen de brandstofinkomsten waarmee Rusland een deel van de oorlog in Oekraïne bekostigt inperken. Uiteindelijk zijn alle EU-landen het eens geworden met het voorstel uit Brussel. Ook de G7-landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, staan achter de sanctie.

Lees ook: Het Westen trof Rusland dit jaar met ongekende sancties – maar werken ze ook?

Het overgrote deel van de verzekeringssector voor olieschepen is in handen van de G7-landen, in het bijzonder de EU en het VK. Schepen die zich niet aan de prijsafspraken houden, worden niet verzekerd. Op die manier wordt het prijsplafond nageleefd. De EU werd het eerder al eens over een prijsplafond voor Russische ruwe olie, van 60 dollar (55,50 euro) per vat, dat begin december inging. Daarnaast hanteren Europese havens zelf sinds die tijd een totale boycot voor ruwe olie uit Rusland.

Ook op vrijdag besloot een delegatie van de EU tijdens een top in de Oekraïense hoofdstad Kiev dat binnenkort een tiende sanctiepakket tegen Rusland bekend wordt gemaakt. Die sancties zullen vooral de handel en technologie raken, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op Twitter, zonder in te gaan op details. „Onze negen pakketten met sancties zijn bijtend, en een tiende is onderweg. Met onze partners moeten we Rusland de middelen ontzeggen om Oekraïense burgers te doden.”