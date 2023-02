„Van alles heb ik verkocht: auto’s, smartphones, fashion, software. Niet dat ik zelf in de verkoop zat; ik deed de marketing, bedacht de verkoopcampagnes.

„Totdat ik dit niet meer aan mezelf kon verkopen. Ik kreeg een motivatieprobleem. De consumptie in rijke landen loopt de spuigaten uit. Mensen kopen massa’s overbodige spullen, met geld dat ze eigenlijk niet hebben. Marketing jaagt dat aan. Er zijn nu meer dan duizend ontwerpen van sneakers te koop. Elke maand komen er nieuwe bij. Worden we daar gelukkiger van?

Naam: Vincent van der Holst (30) Werkt: aan BOAS, een webshop voor ouders Wil: een bedrijf dat winst voor goede doelen maakt

„Ik heb niks tegen ondernemerschap. Integendeel, ik hou van cijfers, van bouwen aan merken en teams, van groeien en winst maken. De vraag is alleen: wát onderneem je, met welke producten, voor wie? En waar gaat je winst heen?

„Anderhalf jaar geleden heb ik ontslag genomen bij het bureau waarvoor ik werkte. Ik heb een groep mensen om me heen verzameld, waarmee we BOAS, een webshop voor ouders, hebben opgezet. We verkopen duurzame kleding en spullen voor baby’s en kinderen, en inmiddels ook wel wat meer.

„Ouders besteden veel geld aan hun kinderen. Ze denken na over de toekomst: hoe zal het gaan met de wereld waarin onze kinderen opgroeien? Dit maakt dat ze bereid zijn hun geld te besteden aan duurzame spullen. Althans, dat dachten we, maar dit valt tegen. De groei is in het eerste jaar niet snel genoeg gegaan om er een winstgevend bedrijf van te maken.

„We merken dat de economie inzakt en mensen minder te besteden hebben. We doen marktonderzoek, om na te gaan hoe we hierop kunnen reageren. We zien duidelijk dat er vraag is naar duurzame goederen, maar er is één probleem: de prijs. Duurzame spullen zijn nu eenmaal duurder dan massaproducten. Dit hopen we op te lossen door tweehandskleding aan onze webshop toe te gaan voegen, zodat je óf nieuwe duurzame producten kunt kopen óf tweedehands voor een lagere prijs.

„Op zichzelf zijn er bij gezinnen spullen in overvloed te vinden. Hun kasten, kelders en zolders puilen uit. Maar rijkere mensen nemen niet zo gauw de moeite om dat allemaal uit te zoeken en online te verkopen. Wij willen dit aanbod en de vraag bij elkaar brengen. Geef ons die kleding maar. Je kun dan krediet opbouwen: wij verkopen de spullen en van de opbrengst kun je dan weer andere tweedehands goederen kopen. Zo ben je helemáál duurzaam bezig.

„Ik bouw aan een bedrijf dat ‘profit for good’ maakt: voor goede doelen – niet voor aandeelhouders. We geven onszelf hele normale salarissen, waarvan je als yup in Nederland prima kunt rondkomen. Zodra we winst maken, gaat die naar het redden van kinderlevens.

„Met gemiddeld zo’n vijfduizend dollar kunnen effectieve organisaties voor goede doelen het leven van een kind redden. Onze webshop wil zo’n organisatie zijn. Ik wil leven in een wereld waarin het niet normaal is om exorbitante winsten uit te keren aan aandeelhouders. Liever de levens van een paar miljard mensen beter maken dan kapitaal laten samenklonteren bij een paar duizend mannen.”

Opgetekend door Gijsbert van Es

