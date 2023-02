Een gearrangeerd huwelijk tussen twee Siberische witte kraanvogels

Ze kunnen het liefdeskoppel van het jaar worden: Omid en Roya. Kosten noch moeite zijn gespaard om van deze twee Siberische witte kraanvogels een love story te maken die eindigt met ‘liefdesbaby’s’. Om dat mogelijk te maken hebben klimaatbeschermers diplomatieke bruggen geslagen tussen Iran, Rusland en het Westen.

Dit liefdesverhaal begint met Omid, een van de weinige vogels met een eigen Wikipedia-pagina. Al vijftien jaar geniet Omid internationale bekendheid als de laatst overgebleven kraanvogel van een populatie die lang migreerde tussen Oost-Siberië en Noord-Iran, een afstand van 6.000 kilometer. In Siberië broedden de vogels, in Iran overwinterden ze in een waterrijk natuurgebied bij Fereidoonkenar, aan de Kaspische Zee.

Omid, een 140 centimeter hoog mannetje, was afgelopen week breaking news in Iran. De enige kraanvogel die nog vanuit Siberië naar Iran vliegt heeft een partner gekregen. „Er is hoop dat Omid overleeft” verwelkomde de Tehran Times de komst van Roya.

Door verlies van leefgebied (moerassen), oliewinning en bejaging is de Siberische witte kraanvogel een ernstig met uitsterven bedreigde soort. Nog niet zo lang geleden leefden er drie populaties. Nu nog maar eentje: een paar duizend vogels die tussen Oost-Siberië en China pendelen.

De populatie uit centraal Siberië die in India overwinterde is verdwenen; de laatste waarneming dateert van 2002. Van de groep vogels die migreerde tussen westelijk Siberië en Iran resteert sinds de winter van 2006-2007 alleen Omid: the last man standing. Op de migratieroute hebben jagers in voormalige Sovjet-landen veel van zijn soortgenoten geschoten, zowel voor de veren als voor het vlees.

Beschermingsmaatregelen

Met financiële steun van de Verenigde Naties zijn dertig jaar terug de eerste internationale maatregelen genomen om de Siberische witte kraanvogel te beschermen. Twaalf landen waar de vogel voorkomt tekenden een overeenkomst met beschermingsmaatregelen. Pogingen om Omid op de migratieroute te koppelen aan gekweekte soortgenoten mislukten de afgelopen jaren.

Het luistert nauw, zegt Geer Scheres, de Nederlandse voorzitter van het kweek- en studiecentrum Cracid Breeding and Conservation Center (CBCC) in Zutendaal, een Belgische gemeente dicht bij Maastricht. In overleg met universiteiten kweekt het centrum bedreigde vogels, vooral kraanvogels en hokko’s, een hoendersoort uit Midden- en Zuid-Amerika.

‘Als de twee vogels vijftien meter uit elkaar aan het fourageren zijn krijg ik al de vraag of het wel goed gaat’

Al sinds 2008 is het centrum bezig om een partner te fokken voor Omid. Dat moet een vrouwtje zijn met drang tot paarvorming en voortplanting, die vruchtbare eieren kan leggen, opgegroeid is bij haar eigen ouders en niet gewend is aan mensen.

Met Roya denkt het centrum daarin te zijn geslaagd. Ze is zeven jaar geleden in Zutendaal geboren, heeft in het kweekcentrum een partner gevonden en twee jaar geleden bevruchte eieren gelegd. Scheres: „Daarna hebben we haar ontpaard door ze in isolatie te zetten.”

Het verkrijgen van een exportvergunning voor Roya kostte twee jaar onderhandelen. Vijf dagen voor de geplande vlucht naar Iran kwamen de vereiste papieren binnen. „Een vogel in een kist doen en opsturen naar Iran gaat zomaar niet, zeker niet met de huidige politieke situatie”, zegt Scheres.

Lokroep

Roya vloog vorige week woensdag in een krat naar Iran. In het natuurgebied waar Omid altijd overwintert, is ze een dag later in een gelegenheidsvolière geplaatst om te acclimatiseren. Omid reageerde direct op haar lokroep.

Scheres had al voorspeld „dat het liefde op het eerste gezicht zou worden” tussen de twee kraanvogels. „De natuur zet in het voorjaar een verandering in de geslachtshormonen in gang.” Vanaf het moment dat dinsdag de deur van de volière werd opengezet zijn de twee vogels onafscheidelijk.

In Iran zorgde de geslaagde match voor opwinding. Maar journalisten en fotografen mogen van de Iraanse autoriteiten het natuurpark niet in om de prille band tussen Omid en Roya te waarborgen. Bij Scheres rinkelt niettemin continu de telefoon. Iraanse natuurbeschermers houden hem op de hoogte van de verwikkelingen. „Als de twee vogels vijftien meter uit elkaar aan het fourageren zijn krijg ik al de vraag of het wel goed gaat.”

Spannend wordt het in de tweede week van maart, zegt hij. „Dan vliegt Omid altijd terug naar Siberië. Gaat Roya met hem mee, dat is de vraag.” En écht spannend wordt het in september: keren Omid en Roya dan terug naar Iran met één of meer jongen? Dat is cruciaal voor het voortbestaan van de populatie, legt Scheres uit. „In tegenstelling tot ooievaars moeten kraanvogels hun kuikens leren migreren. Omid weet nu als enige witte kraanvogel nog de veilige route tussen Siberië en Iran. Dit is de laatste kans.”

Als de opzet slaagt, plaatst het centrum in september andere jonge gekweekte kraanvogels in het Iraanse natuurgebied. Scheres: „Als natuurbeschermer moet je optimistisch zijn. Predatoren, jagers, oorlogen, onderweg kan van alles gebeuren.”

Voor de vogelliefhebbers in Iran en Siberië staat veel op het spel. In beide landen heeft de witte kraanvogel een symbolische betekenis. Voor de Yakuts en de Yukaghirs in Siberië is hij een heilige vogel die wordt geassocieerd met zon, lente en vriendelijke hemelse geesten. In epische vertellingen veranderen sjamanen in kraanvogels.

De namen van Omid en Roya betekenen in het Farsi, de taal van Iran, ‘hoop’ en ‘droom’. Scheres: „Roya is een droom voor hoop.”