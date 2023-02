De ongekende grootheid van Pirandello

De Italiaanse schrijver Luigi Pirandello (1867 – 1936) schreef tal van korte verhalen, proza en toneelteksten, vol personages die ontsporen of waanzinnig worden. Vaak is de conclusie dat de mens zichzelf totaal niet kent. Nu een deel van zijn verhalen is vertaald en uitgegeven in het boek Geluksvogels, gaan Pirandello-fans Michel Krielaars en Rosan Hollak in gesprek over zijn bijzondere werk.

In deze aflevering besproken boeken:

Geluksvogels: Luigi Pirandello. Van Oorschot. Vertalers: Yond Boeke & Patty Krone

Ook besproken is de film:

Kaos. 1984. Regie: Paolo and Vittorio Taviani.