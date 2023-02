Burgemeester van Utrecht mocht geen ‘online gebiedsverbod’ opleggen, oordeelt rechter

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht had een een jongen geen ‘online gebiedsverbod’ mogen opleggen. Dat heeft de bestuursrechter vrijdag besloten. De jongen had eind 2021 de tekst „Be there!!! Neem je matties & vuurwerk mee” op Telegram geplaatst in het kader van een protest tegen coronamaatregelen en het vuurwerkverbod, in combinatie met een plaats en tijd. Daarna mocht hij van Dijksma geen soortgelijke oproepen meer doen op sociale media.

Het is de eerste keer dat een rechter een burgemeester corrigeert die zo’n online gebiedsverbod heeft uitgeschreven. Mogelijk heeft de uitspraak gevolgen voor burgemeesters die soortgelijke maatregelen hebben opgelegd. Nog ten minste drie andere gemeenten hebben dat gedaan.

Vrijheid van meningsuiting

Dijksma beriep zich op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die burgemeesters de mogelijkheid geeft om openbare (oproepen tot) ongeregeldheden aan te pakken. De rechter besloot dat de APV niet ingezet kan worden tegen online oproepen, omdat dat het grondrecht op vrijheid van meningsuiting schendt: „Ook het uiten van een ‘ongewenste mening’ blijft een mening”, schrijft zij in het vonnis.

De burgemeester beargumenteerde dat Telegram een openbare plek is omdat het algemeen toegankelijk is, maar daar ging de bestuursrechter niet in mee; het gemeentebestuur moet zich beperken tot fysieke ordehandhaving, en heeft met de inhoud van uitingen niks te maken.