‘Zelfs God accepteert het Nigeriaanse geld niet meer’

„Hopelijk ga je niet contant betalen. Dan moet ik deze rit annuleren”, zegt taxichauffeur Abayomi Kofi al aan de telefoon. In Nigeria wordt het papiergeld momenteel vervangen, vanaf 10 februari zijn de oude briefjes waardeloos, en niemand wil het meer in handen krijgen. Probleem is dat er nog nauwelijks nieuwe briefjes in omloop zijn. Dus heerst er in Afrika’s grootste economie een schreeuwend tekort aan cash. De taxichauffeur in Lagos wil alleen nog maar digitaal betaald worden. En hij is niet de enige, merkte Kofi toen hij afgelopen zondag naar de kerk ging: „Ook de pastor weigerde contant geld. Maak het maar over, zei hij. Zelfs God accepteert ons geld niet meer.”

De Nigeriaanse Centrale Bank (CBN) kondigde eind oktober aan de briefjes van 200, 500 en 1000 naira te gaan vervangen. Deze biljetten van respectievelijk nog geen halve euro, een euro en twee euro, zijn de grootste coupures van de nationale munt. Nigerianen kregen honderd dagen om hun oude geld in te wisselen.

Met deze draconische maatregel wil de CBN de wijdverbreide kidnapindustrie ontmoedigen, waarin astronomische bedragen contant geld omgaan. Daarnaast moet de nairawissel de corruptie aanpakken. Volgens de bank bevindt 85 procent van het nationale geld zich bij mensen thuis. De nationale verkiezingen zijn in aantocht, en door de nairabriefjes te vervangen door nieuwe – ze kregen enkel een ander kleurtje – wil de bank voorkomen dat de oude met zakken tegelijk kunnen worden uitgedeeld door politici in ruil voor stemmen.

Volgens de CBN zijn er genoeg nieuwe biljetten gedrukt voor iedereen, maar afgelopen weekend waren er in heel Lagos – een stad met een bevolking groter dan die van Nederland – bijna geen pinautomaten te vinden die uitbetaalden. Op 31 januari zou het doek vallen voor het oude geld, maar die deadline werd zondag opgeschoven naar 10 februari.

Ondertussen lijdt het midden- en kleinbedrijf het meest onder het geldtekort. Volgens analisten is de verkoop aan consumenten er met twintig procent door gedaald. De winkeliers in het AOS-winkelcentrum in Surulere, een middenklassewijk op het vasteland van Lagos, zitten met hun handen in het haar.

Apotheker Collins Gini liep al meerdere klanten mis, zegt hij van achter zijn toonbank. „Dit weekend kwam er iemand met een grote stapel oud geld. Dat kon ik niet accepteren, dus die heb ik weer naar huis gestuurd. Ik ga je niet zeggen hoe veel, maar het was een flink bedrag. Ik had de klandizie goed kunnen gebruiken.” Hij wijst naar de pinautomaten aan het eind van de hal waar al dagen geen geld meer uit komt: „Ze liegen als ze zeggen dat er genoeg is.”

Meelopen naar de pinautomaat

Verkoopster Faith Aluko van boekhandel Patabah een paar deuren verderop is zelfs met een klant meegelopen naar de pinautomaat toen die van de winkel niet werkte, maar er kwam geen geld uit de muur. „Hij had zijn kids speelgoed beloofd. Ze bleven maar huilen.” Uiteindelijk ging vader met zijn kinderen naar huis om daar van achter de computer een bankoverschrijving te doen. Daarom denkt de boekverkoopster dat haar winkel het tekort aan papiergeld wel zal doorstaan: „De meeste van onze klanten betaalden toch al met pin, en anders online.”

Dat is buiten de grote steden wel anders: 70 procent van de Nigeriaanse economie is informeel en draait op contante betalingen. Volgens het Nigeriaanse Bureau voor de Statistiek heeft nog geen 60 procent van de huishoudens een bankrekening. De grootste klappen van het geldtekort vallen dan ook op het platteland.

„Niemand bracht zijn koeien vandaag want niemand heeft geld in handen”, zegt Aliyu Digil, hoofd van de veemarkt in Mubi, de grootste in het door terrorisme geteisterde noordoosten van het land. Waar je normaal op deze drukke markt nog wel eens moet wegspringen voor een slecht in bedwang gehouden gehoornde koe, is het er dezer dagen rustig door het gebrek aan contant geld. Het vee online laten uitbetalen is voor de keuterboeren met een of twee koeien geen optie, zegt hij: „Velen van hen komen uit de bush en kunnen niet lezen of schrijven. Die maken rechtsomkeert en gaan met hun koeien weer naar huis.”

Betaalapps werken slecht

De actie van de centrale bank is ook bedoeld om Nigeria om te vormen tot een economie waar digitaal afrekenen de norm wordt. Financieel-economisch expert Damilola Akinbami vindt dat geen slecht streven, maar wijst erop dat de infrastructuur daarvoor nu nog ontbreekt. Betaalapps van banken werken lang niet altijd en de landelijke gebieden hebben geen dekkend mobiel netwerk. Het aantal Nigerianen met een bankrekening is weliswaar aan het stijgen, maar het zijn er nog niet genoeg: „Je moet eerst de mensen mee hebben voordat een economie zonder cash werkelijkheid kan worden.”

Kabir Ademoh runt een middelgroot boerenbedrijf en zijn klanten bestellen online. De meeste van zijn collega’s zijn keuterboeren die daarvoor noch de kennis, noch het geld hebben, laat hij weten vanuit het noordelijke Kano, de tweede stad van het land. Ook ziet hij ze nog geen pinmachine aanschaffen. „Ik heb er zelf niet eens een. De commissie die de bank rekent op ieder pinbedrag zou de toch al kleine marges op groenteverkoop helemaal tenietdoen.”

Ondertussen heeft het acute tekort aan bankbiljetten keuterboeren al veel geld gekost, zegt de boer. Begin vorige week kostte een mand tomaten – ongeveer 60 kilo – in Kano nog omgerekend vijf euro. Dat kelderde in twee dagen naar anderhalve euro omdat niemand geld had om ze te kopen. Niet eens genoeg om de kosten van de tuinier terug te verdienen. „Ze zeggen dat wanneer twee olifanten vechten, het het gras is dat eronder lijdt. Ik vraag me af of de centrale bank wel aan het gras heeft gedacht toen ze dit plan smeedden.”

Toch zijn er ook kleine ondernemers die geld verdienen aan het nairatekort. Wanneer de Nigeriaanse overheid tekortschiet, zijn er altijd wel ondernemers die in het gat springen, zoals de informele pinautomaathouders. Ze staan in Nigeria bekend als POS en zijn te vinden in de buurt van iedere markt. Ze wachten langs de kant van de weg met hun pinautomaat en een grote zak met geld op klanten die om contanten verlegen zitten.

Wie de nieuwe geldbriefjes heeft weten te bemachtigen, doet gouden zaken. Zoals de POS bij de Ozumba vismarkt op Victoria Island. Zijn naam wil hij niet geven, want geld verkopen is illegaal. Wel wil hij kwijt dat hij de blauwe biljetten van 1000 voor 100 naira van de hand doet. Maar, waarschuwt hij, „morgen kosten ze misschien 200”.