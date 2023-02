Vorig jaar kwart minder luchtvaartpassagiers dan voor coronacrisis

Ruim zestig miljoen passagiers reisden in 2022 van en naar de vijf grote luchthavens van Nederland, blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is bijna een kwart minder dan voor de coronacrisis, toen er 81,3 miljoen mensen langs de luchthavens reisden.

Ook nadat de coronamaatregelen begin 2022 werden opgeheven, waren er steevast minder vliegreizigers dan voordat de pandemie uitbrak. In de drukste maand, augustus vorig jaar, lag dat aantal met 6,4 miljoen reizigers 19 procent lager dan in 2019.

Spanje is was vorig jaar de meest populaire reisbestemming, meldt het CBS verder, met name Barcelona met 1,5 miljoen reizigers. Het Verenigd Koninkrijk is juist minder populair geworden: in 2019 vlogen 13,9 procent van de passagiers nog tussen het VK en Nederland, in 2022 was dat 10,9 procent.

CO 2 -besparing

Als al die zestig miljoen passagiers van Amsterdam naar Barcelona zouden vliegen, zou dat ten opzichte van 2019 een besparing van 2,4 megaton CO 2 betekenen, blijkt uit een grove schatting op basis van berekeningen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Ter vergelijking: in 2021 stootte Nederland volgens het Planbureau voor de Leefomgeving 172 megaton CO 2 uit.

Omdat mensen vaak verder vliegen, is de werkelijke daling van de CO 2 -uitstoot waarschijnlijk groter. Daar staat tegenover dat vliegtuigen vorig jaar gemiddeld leger waren. In 2019 zaten op elke honderd stoelen 81 passagiers, in 2022 waren dat er volgens het CBS nog 76.

Wereldburgers

Behalve aan de coronamaatregelen is de daling van de passagiersaantallen te wijten aan de personeelsproblemen op Schiphol, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert. Vanwege een gebrek aan met name beveiligers moest de luchthaven het aantal passagiers beperken. „Dat heeft er behoorlijk ingehakt. Andere luchthavens hebben geprobeerd vluchten over te nemen, maar dat is maar mondjesmaat gelukt.”

Het kabinet heeft besloten dat Schiphol moet krimpen, maar volgens Melkert staat daarmee niet vast dat ook de CO 2 -uitstoot verder zal dalen. „De vraag is wat voor vliegtuigen de maatschappijen gaan inzetten: dezelfde als eerst, of juist grotere om maar meer passagiers te kunnen vervoeren? In het tweede geval neemt de uitstoot alleen maar toe.”

Melkert denkt ook niet dat de vraag zal afnemen. „We zijn wereldburgers, we gaan niet minder vliegen. Iedereen heeft van de zomer geklaagd over de enorme rijen op Schiphol, maar we stonden er wel.”