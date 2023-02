Van der Burg wil crisisnoodopvang ook na 1 april openhouden

Ook na 1 april moet de crisisnoodopvang voor asielzoekers openblijven. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Eric van der Burg (VVD) donderdag aan de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad gevraagd, zo meldt persbureau ANP. Op die datum zouden meerdere gemeenten de crisisopvang eigenlijk stopzetten.

Veel burgemeesters hebben al aangegeven het verzoek van Van der Burg te zullen inwilligen. De staatssecretaris en het Veiligheidsberaad hebben ook gesproken over derdelanders uit Oekraïne: zo’n 4.700 vluchtelingen die daar oorspronkelijk niet vandaan komen, maar wél voor de daar woedende oorlog zijn gevlucht. Een regeling die hen in staat stelt in Nederland te blijven loopt begin maart af. De burgemeesters hebben Van der Burg gevraagd de maatregel te verlengen, waar de bewindsman positief op reageerde.

Krapte

Van der Burg is hard op zoek naar meer opvangplekken. Momenteel barsten de crisisnoodopvang en reguliere asielzoekerscentra al uit hun voegen. Centra zitten vol en vanwege de krapte op de woningmarkt kunnen asielzoekers die recht hebben op een woning vaak niet doorstromen, omdat er geen huizen beschikbaar zijn.

De nood is hoog, aangezien de komende maanden duizenden nieuwe asielzoekers verwacht worden. Vorige week berichtte NRC dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), immigratiedienst IND, de politie en het ministerie van Justitie waarschuwen voor een „maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis”, die nog ernstiger kan zijn dan die van afgelopen zomer. Van der Burg zei eerder deze week dat hij verwacht dat er voor de zomer 13.000 nieuwe opvangplekken kunnen worden gerealiseerd.