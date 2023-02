Bij showroom Shots weten ze: de nieuwe generatie is heel erg bezig met ‘sexual wellness’

Wat trilt er nog aan de moderne vibrator? Vooral de lucht eromheen. En waar moet-ie in? Nergens in! Niks penetratie: luchtdrukvibrators zijn hot – en omdat drogistketen Kruidvat voor de Satisfyer adverteerde met de slogan „Sinterklaas is niet de enige die komt dit jaar”, en dat seksspeeltje zelfs in de schappen van de Hema ligt, weet vrijwel heel Nederland ervan. Die dingen wérken. „Je hebt geen man meer nodig”, schreef een vrouwenwellnesswebsite over het waterdichte apparaatje met zijn „high-tech zuigkunsten”.

Maar de Satisfyer is noch de eerste, noch de enige luchtdrukvibrator, leren we in een van de grootste seksspeeltjesshowrooms van Europa: die van Shots, in Beneden-Leeuwen, net bezuiden de Waal. Shots is een groothandel in erotische waar die ook een consumententak heeft, Erotic Treasure, met een webshop en een winkel in Dordrecht.

Het grootste deel van de wanden van de enorme hal wordt in beslag genomen door siliconen vibrators in dé seksspeeltjesmodekleuren paars en felroze en aangedreven door nieuwe technologie (sextech). De trend is duidelijk: ‘invasieve’ vibrators, die penisvormige dingen waarvan mannen vroeger dachten dat vrouwen ze stimulerend vonden, worden minder populair. Apparaatjes die eruitzien als een computermuis of een oorthermometer, en die met variaties in luchtdruk of door te trillen direct de clitoriseikel stimuleren, winnen (hier letterlijk) terrein.

Natuurlijk hangen er ook nog klassieke penisvormige dildo’s in allerlei huidskleuren, diktes en lengtes aan de muren van de grote showroom, en staan en liggen er producten specifiek voor homomannen en voor liefhebbers van bondage en sm-spelletjes. „We hebben voor alle doelgroepen eigen merken”, zegt Roos-Anne, marketingmanager van Shots, die mede de rondleiding geeft (en niet met haar achternaam in NRC wil). Er staan ook nog glazen kasten met levensgrote sekspoppen, de meeste vrouwelijk, die sinds de jaren zeventig niet veranderd lijken. De meeste hebben gigantische borsten, en allemaal hebben ze pruiken en glazen ogen die naar de smaak van de klant aangepast kunnen worden. Frenklin van Hemert van Erotic Treasure doet het even snel voor door uit één pop een oog te halen en weer terug te zetten.

Intimiteitsproducten

De stemming is opgewekt; het gaat goed met Shots. Tijdens de coronalockdown nam de vraag naar erotische speeltjes en andere ‘erotic wellness’-producten enorm toe. „Mensen konden geen weekendjes weg, niet uit eten”, zegt Van Hemert. „We hebben nog nooit zoveel glijmiddel verkocht aan consumenten, tien keer meer dan normaal. Pállets per week gingen er de deur uit.”

Glijmiddel maken ze hier in huis, zegt hij. Naast de showroom staat namelijk het pand van PharmQuests, een aan Shots gelieerd bedrijf dat cosmetische en farmaceutische producten, maakt, waaronder glijmiddelen, maar ook bijvoorbeeld speciaal schoonmaakmiddel voor vibrators (toy cleaner).

Shots is in 1995 opgericht door Oscar Heijnen uit Nijmegen, aanvankelijk als verkoopbedrijf voor erotische films (vandaar shots: filmshots). Maar toen die films gratis op internet kwamen, schakelde hij over op de verkoop van seksspeeltjes. Een schot in de roos: Shots is inmiddels een groeiend internationaal bedrijf met, naast het Nederlandse hoofdkantoor, vestigingen in de Verenigde Staten en nog vier landen.

Het bedrijf handelt in ‘intimiteitsproducten’ (seksspeeltjes en alles eromheen) en ontwikkelt en produceert die producten ook zelf: ongeveer 300 nieuwe per jaar. Inmiddels is Shots „qua producent van intimiteitsproducten de grootste op de wereld”, zei Heijnen onlangs in een interview op de site van het Algemeen Dagblad. Heijnen (50) is begin dit jaar met pensioen gegaan en houdt zich nu vooral bezig met zijn nieuwe biermerk Guilty Monkey.

In het hoekje van Shots’ eigen BDSM-lijn Ouch! (voor bondage, dominantie en sadomasochisme), met zwarte en rode voorbinddildo’s en tuigjes aan de muur, en wat dildo’s tussen de bekertjes op tafel, krijgen we koffie en uitleg over de nieuwste seksspeeltjes en -trends. „Je ziet dat sexual health en sexual wellness vooral bij de nieuwe generatie, dus millennials en Gen Z, echt een levensstijl is”, zegt Roos-Anne terwijl ze een aantal moderne vibrators op tafel uitstalt. Die jonge mensen willen, zegt ze, in één en dezelfde luxe winkel „een mooi shirt, en glijmiddel, een gezichtscrème en een bruisbal voor in bad” kopen, „en dan pak je deze hier ook even mee.” Zo’n siliconen vibrator. Die staan immers óók voor luxe genieten.

Volgens Roos-Anne komt het mede door internet en sociale media dat vooral vrouwen makkelijker informatie over intimiteitsproducten kunnen vinden, en dat daardoor het taboe op seksspeeltjes aan het verdwijnen is. De jongere generaties zien plezier in seks, voor mannen én vrouwen, als iets gezonds en positiefs en zelfbevrediging niet meer als iets zondigs.

Foto Dieuwertje Bravenboer

Van aquariumpomp tot clitsucker

Dat geldt niet voor de hele wereld. In sommige conservatief-religieuze streken bemoeit de staat zich nog steeds gretig met hoe een vrouw haar orgasme wenst te bereiken. Van Saoedi-Arabië tot Alabama in de Verenigde Staten zijn dildo’s en vibrators verboden en in Dubai, bijvoorbeeld, kun je voor bezit ervan in de gevangenis belanden. Interessant is wel dat sommige Saoedische geestelijken een uitzondering maken voor vibrators die niet-invasief zijn, schreef The Economist onlangs. Luchtdruktrillers zouden wél acceptabel zijn. Als die gedachte aanslaat, zou het betekenen dat ook in conservatieve landen nog een hele markt open ligt voor luchtdrukvibrators als de Satisfyer.

Die goedkope Satisfyer mag dan nu een trend zijn, de allereerste luchtdrukvibrator is al een jaar of tien oud, vertelt Van Hemert. „Die heette de Womanizer, hij was vrij duur, en allerlei bedrijven gingen hem namaken. Womanizer heeft veel rechtszaken gevoerd om hun gepatenteerde uitvinding te beschermen.”





Eenmaal thuis ontdekken we dat de Womanizer is bedacht door de Duitse uitvinder Michael Lenke, die ook waarschuwingssystemen voor aardbevingen heeft uitgevonden, en manieren om planten beter te laten groeien, en lampen voor lichttherapie. Een veelzijdig man. Hij ontwikkelde de Womanizer in zijn kelder in Metten, een dorpje aan de Donau in Beieren, nadat hij gelezen had dat volgens onderzoek ongeveer de helft van de vrouwen zelden of nooit klaarkomt. Zijn vrouw en zakenpartner Brigitte was proefpersoon. Zij doorstond ongemak, pijn en verveling bij het experimenteren met een door hem steeds opnieuw aangepast aquariumpompje, totdat hij (na ruim een jaar) volgens haar de juiste luchtdruktrillingen te pakken had.

Na die eerste Womanizer stortten verschillende partijen zich op de markt voor luchtdrukvibrators of ‘clitsuckers’, zoals dit type in de VS heet. Shots maakt er zelf ook een, de Seductive van hun luxelijn ‘Irresistible’. Dit type vibrator zorgt voor stimulatie van de clitoris zonder dat die aangeraakt wordt. Het apparaat heeft een ringetje dat om de clitoriseikel geplaatst wordt en dan door luchtdruktrillingen voor stimulatie zorgt. Ook Shots’ best verkochte vibrator is een zelf ontwikkeld zuigertje: de Twitch is zelfs handsfree, hij blijft uit zichzelf ‘hangen’.

Foto Dieuwertje Bravenboer Foto Dieuwertje Bravenboer Foto’s Dieuwertje Bravenboer

Duoplay en prostaatvibrator

Maar naast de clitsuckers blijft er ook nog een markt voor klassiek trillende contactvibrators. Shots’ ‘konijnvibrator’ Vive is „onze beauty,” zegt Roos-Anne: „Voor de hardwerkende vrouw die sexual health en sexual wellness voor zichzelf eist.” Hij heeft een konijntje dat met zijn oortjes om de clitoriseikel kan, en dat konijntje heeft zelfs een neusje.

Op de vraag wie vibrators koopt, antwoordt Roos-Anne: „Iedereen. Het is een ontzettend brede markt. Je hebt soloplay en duoplay en voor de lhbtq+-community heb je weer hele andere duoplay dan voor heterostellen.” Frenklin haalt de duoplay van Satisfyer erbij. Een U-vormige vibrator van groene silconen, waarvan één poot van de U in de vrouw trilt, terwijl buitenom ook de man betrild wordt. „En je hebt ook prostaatvibrators voor de man, daar is steeds meer vraag naar”, zegt Frenklin. „Zal ik die even pakken?” (De prostaat wordt wel gezien als g-spot voor de man.) Hij komt terug met een apparaat dat lijkt op een kruising tussen een kurkentrekker en een anatomisch model van eileiders en vagina. Het is van Aneros uit de VS, een merk dat Shots als enige in Europa verkoopt.

Trots zijn ze bij Shots ook op de in eigen huis ontwikkelde Man Cage. Franklin opent een sjieke doos: er ligt een zwart siliconen penisvormig harnasje in, met een paar grote ringen en een ball splitter. Het hele orgaan in hangstand van de man kan erin – en voorkomt pesterig dat dat orgaan erect wordt. Had de Nederlandse schrijver Lodewijk van Deyssel dat maar geweten. Die ging tussen 1890 en 1895 elke avond naar bed met kokers met spijkers erin om zijn handen, om zo, aldus zijn masturbatiedagboek, te voorkomen dat hij zich overgaf aan de in die tijd schadelijk geachte zelfbevrediging.





