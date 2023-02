Shell maakte in 2022 bijna 40 miljard dollar winst

Olieconcern Shell heeft over heel 2022 ruim 39 miljard dollar (omgerekend zo’n 36 miljard euro) winst gemaakt. Het resultaat is een verdubbeling ten opzichte van 2021, toen de winst 19 miljard dollar bedroeg. Dat heeft het bedrijf donderdagochtend bekendgemaakt bij de publicatie van de jaarcijfers. In financieel opzicht gaat het Shell, mede dankzij de stijging van olie- en gasprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne, voor de wind.

Lees ook: Midden in de energiecrisis beleeft Shell gouden tijden

Shell heeft donderdag ook de kwartaalcijfers bekend gemaakt: over de laatste drie maanden van vorig jaar kwam de winst uit op ruim 9,8 miljard dollar. De resultaten hangen voor een flink deel samen met de ontwikkelingen op de olie- en gasmarkt: de winst van de bedrijfsdivisie die olie en gas produceert, steeg in het laatste kwartaal naar ruim 17 miljard dollar. Ook de raffinaderijen maakten het afgelopen jaar winst.

De bedrijfstak die investeert in groene en hernieuwbare energie maakte over heel 2022 een winst van 1,7 miljard dollar, terwijl dat onderdeel in 2021 nog verlies leed. Milieu- en klimaatactivisten proberen Shell al langer ertoe te bewegen om minder fossiele investeringen te doen. Onlangs zei voormalig topman Jeroen van der Veer in NRC over dat veranderde maatschappelijk klimaat dat hij het gevoel heeft gekregen „alsof het erg is als je voor Shell werkt”.