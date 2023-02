Shell krijgt claim aan zijn broek van 13.652 boeren en vissers uit de Nigerdelta

Ruim dertienduizend leden van de Ogale- en de Bille-gemeenschap, een groep boeren en vissers in de Nigerdelta in Nigeria, hebben claims ingediend tegen Shell wegens vervuiling van hun leefgebied door olielekkages. Dat heeft het Britse advocatenkantoor Leigh Day donderdag bekendgemaakt.

De advocaten verzamelden gegevens van 11.317 bewoners in de regio Ogale, zoals de omvang van de inkomstenderving door vervuiling van landbouwgrond. Die zijn ingediend bij het High Court in het Verenigd Koninkrijk. Met de al in 2015 opgestelde claims in Bille, vooral van vissers, komt de groepsclaim uit op 13.652 personen.

De betrokkenen vragen compensatie voor en opruiming van de vervuiling veroorzaakt door 72 lekkages in Ogale sinds 1998, waarvan 55 sinds 2011. In Bille gaat het om 86 lekkages tussen 2011 en 2013, aldus Leigh Day, waardoor mangrovewouden afstierven en vissen bijna onmogelijk werd.

Al in 2016 wendde de gemeenschap zich tot de Britse rechter, omdat het hoofdkantoor van Shell (toen nog een van de twee hoofdkantoren) in het Verenigd Koninkrijk staat en ze geen vertrouwen had in de rechterlijke macht in Nigeria. Shell vond dat het moederbedrijf niet aansprakelijk kan zijn voor schade veroorzaakt door zijn Nigeriaanse dochter SPDC, omdat het die dochter niet zou aansturen. In 2021 veegde het Britse Hooggerechtshof dit van tafel. Als een moedermaatschappij ook maar enige bemoeienis heeft met de dochter – en dat was het geval bij Shell en SPDC – kan ze al een ‘zorgplicht’ hebben voor slachtoffers van schade veroorzaakt door het dochterbedrijf, aldus het hof.

Leigh Day begon daarna de gegevens te verzamelen. Matthew Renshaw, partner in Leigh Day, bezocht het gebied het laatste half jaar zo’n zeven keer. „Op het oog zie je in Ogale niet veel vervuiling. Die zit vooral in de grond. De boeren zeggen veel minder te kunnen oogsten, door de vervuiling.” Ernstiger is de vervuiling van het drinkwater. „Ze gebruiken water uit waterputten, maar het water dat uit de kraan komt is bruin. Je ruikt de olie.”

In een reactie op de groepsclaim zegt Shell „sterk te geloven” de rechtszaak te kunnen winnen. De „overgrote meerderheid van de lekkages in verband met de Bille- en Ogale-claims” is immers niet veroorzaakt door nalatigheid van Shell, aldus het concern donderdag, maar door „illegale inmenging van derden”. Het concern noemt oliediefstal en illegale raffinage van gestolen ruwe olie als „belangrijke bron van olieverontreiniging”. Ook stelt het dat SPDC „gebieden die zijn getroffen door lekkages van zijn faciliteiten of pijpleidingnetwerk” altijd heeft opgeruimd „ongeacht de oorzaak”, en dat „zal blijven doen”.

„Shell beweert altijd alles te hebben opgeruimd”, reageert Renshaw. „Dat zeiden ze ook bij Bodo.” Renshaw verwijst daarmee naar een van de grote successen van Leigh Day, een schikking van 70 miljoen euro uit 2015 voor bewoners van het ernstig vervuilde vissersdorp. Shell beloofde ook een rigoureuze schoonmaak van het gebied, die na nog eens jaren van vertraging tot stand kwam. Ook een rechtszaak tegen Shell in Nederland door vier Nigeriaanse boeren eindigde in een schikking. Nadat Shell die zaak twee jaar geleden verloor, werden de partijen het eind 2022 eens over een schadevergoeding van 15 miljoen euro.

„De vervuiling in Bodo destijds lijkt erg op die in Bille”, zegt Renshaw. „Onlangs was ik in Bodo en zag ik de vooruitgang die is geboekt. Schoonmaken van complexe vervuiling kan dus wel.”

De uitgekeerde bedragen noemt hij een „goed precedent”. Maar ook als er in ‘zijn’ zaak een schikking komt, zullen er jaren van procedures aan voorafgaan: de eerste inhoudelijke zitting verwacht hij niet voor 2024. „Shell zal altijd kiezen voor zoveel mogelijk uitstel, omdat ze bang zijn voor nog meer rechtszaken door gemeenschappen in de Nigerdelta die lijden onder vervuiling. En daar zijn er veel van.”

