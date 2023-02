Zeker drie doden, twintig gewonden bij raketaanval in Kramatorsk

Reddingswerkers ruimen puin nadat een gebouw met appartementen in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk woensdagavond is geraakt bij een Russische raketaanval. Foto Yevgen Honcharenko / AP

De Russische strijdkrachten proberen volgens Zelensky winst te boeken die ze kunnen tonen bij de eerste verjaardag van de invasie op 24 februari. Reddingswerkers ruimen puin nadat een gebouw met appartementen in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk woensdagavond is geraakt bij een Russische raketaanval. Foto Yevgen Honcharenko / AP

„Een duidelijke toename is waarneembaar bij de offensieve operaties van de bezetters aan het front in het oosten van ons land”, zei Zelensky woensdagavond tijdens een videoboodschap. „De situatie wordt moeilijker.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gewaarschuwd dat Russische beschietingen in de oostelijke provincie Donetsk intensiveren. Zware gevechten gaan onverminderd door in Oost-Oekraïne, voegde onderminister van Defensie Hanna Malyar woensdagavond toe.

Gouverneur Pavlo Kyrylenko van de regio deelde een foto van een gebouw van vier verdieping dat ernstig was beschadigd. De Oekraïense afdeling van Radio Free Europe publiceerde een korte video waarop reddingswerkers waren te zien die aan het werk waren onder schijnwerpers, terwijl het sneeuwde.

Het projectiel, volgens de politie een raket van het type Iskander-K, trof het gebouw in Kramatorsk, ongeveer 55 kilometer ten noordwesten van Bachmoet, tegen 22.00 uur plaatselijke tijd. „Minstens acht flatgebouwen zijn geraakt. Eén daarvan is volledig verwoest”, schreef de politie op Facebook. „Er liggen nog mensen onder het puin.”

In de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk zijn zeker drie mensen omgekomen en twintig anderen gewond geraakt toen een gebouw met appartementen werd getroffen bij een Russische raketaanval. Dat heeft de politie van Kramatorsk verklaard, meldt persbureau Reuters.

