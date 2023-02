Noord-Korea boos om aankondiging VS meer met Zuid-Korea te oefenen

Noord-Korea heeft woedend gereageerd op het besluit van de Verenigde Staten om meer militair materieel naar Zuid-Korea te sturen. Volgens internationele persbureaus dreigt Noord-Korea met „de meest overweldigende nucleaire middelen”. Een woordvoerder van het land zegt dat de militaire situatie op het Koreaanse schiereiland een „rode lijn” heeft bereikt.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin was deze week op bezoek in Zuid-Korea, waar hij samen met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Lee Jong-sup intensievere militaire oefeningen aankondigde. „In het verleden hebben we vijfde-generatie gevechtsvliegtuigen ingezet, zoals F-22’s en F-35’s en een vliegdekschip, en in de toekomst kan je meer van dat soort activiteiten verwachten.”

De VS en Zuid-Korea zien die samenwerking op hun beurt als een reactie op Noord-Koreaanse acties, zoals de drone die recent rondom het presidentiële paleis in Seoul vloog. Afgelopen maanden heeft Noord-Korea ook weer vaker raketten afgevuurd, waarvan er één over Japan vloog. Lee: „We zullen doortastender reageren op verdere provocaties.”

Wederzijdse dreiging

Noord-Korea claimt sinds 2016 kernwapens te hebben die met een raket kunnen worden afgevuurd. De VS en Zuid-Korea proberen het land nog steeds te „denucleariseren”, zei Austin dinsdag. Door de afschrikking op te voeren, hopen ze het land te ontmoedigen om het nucleaire programma voort te zetten.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Un doet volgens analisten juist het omgekeerde: met de nucleaire provocaties en rakettesten zou hij op zoek zijn naar acceptatie van zijn land als kernmacht. Zo krijgt hij ook een stevigere onderhandelingspositie als het gaat om de sancties die al decennialang tegen Noord-Korea van kracht zijn.

Lees ook: Kim Jong-un pokert met raketproeven