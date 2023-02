Niet koning Charles, maar inheems ontwerp komt op nieuw Australisch briefje van vijf

Op de nieuwe Australische briefjes van vijf dollar komt niet het gezicht van de Britse koning Charles, maar „een ontwerp dat de cultuur en geschiedenis van de eerste Australiërs eert”. Koningin Elizabeth staat op de huidige versie, maar de centrale bank van Australië heeft donderdag bekendgemaakt dat haar opvolger die eer niet krijgt.

Inheemse Australiërs mogen meedenken over het nieuwe ontwerp, dat naar verwachting pas over jaren van de geldpers rolt. De biljetten met Elizabeth blijven geldig, maar zullen vanaf dan geleidelijk uit de omloop verdwijnen. Op den duur is het Britse koningshuis dus niet meer op het Australische briefgeld te zien.

De Australische regering staat achter de beslissing, schrijft de centrale bank, maar leden van de oppositie uiten tegenover nieuwszender ABC News hun kritiek. „Het is een aanval op ons systeem, onze maatschappij en onze instituties”, zegt de liberaal-conservatieve oppositieleider Peter Dutton. Een senator van de Groenen spreekt op Twitter juist van een „enorme overwinning voor de inheemse volkeren die hebben gevochten om dit land te dekoloniseren.”

Charles verschijnt dit jaar wel op het Australische muntgeld, schreef ABC eerder. Elizabeth was al te zien op het Australische briefgeld toen Australië in 1966 de dollar invoerde. Aanvankelijk stond ze op het briefje van één dollar, later werd dat het vijf-dollarbiljet.