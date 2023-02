Negen plofkrakers opgepakt in Nederland die miljoenen buitmaakten in Duitsland

Bij een politieactie zijn afgelopen maandag in Nederland negen verdachten opgepakt die achter meer dan vijftig plofkraken op Duitse geldautomaten zouden zitten en daarbij meer dan 5,2 miljoen hebben buitgemaakt. Dat hebben de Nederlandse en Duitse politie donderdag bekendgemaakt. Duitsland is nog op zoek naar drie andere plofkrakers, tegen wie inmiddels een Europees arrestatiebevel is uitgevaardigd.

De negen verdachten - van 25 tot 41 jaar - zijn afkomstig uit onder meer Roermond, Echt, Utrecht, Amersfoort en Soesterberg. Ze zijn opgepakt na een grootschalig onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse agenten. De politie heeft op vijftien locaties doorzoekingen gedaan en daarbij twee panden ontruimd vanwege explosiegevaar. De explosieven zijn ingenomen, daarnaast heeft de politie ook contant geld en twee auto’s in beslag genomen.

Het komt niet vaak voor dat politiediensten iets vertellen over de lucrativiteit van plofkraken. Afgaande op de Duitse cijfers zouden de plofkrakers gemiddeld een ton hebben opgehaald met een plofkraak. Criminelen (vaak afkomstig uit Nederland) die zich bezighouden met plofkraken zijn al langer actief in Duitsland, mede omdat Nederland de afgelopen jaren verschillende maatregelen trof, zowel aan de preventieve als repressieve kant.

Zo is de strafeis voor plofkraken in de buurt van omwonenden opgechroefd en daarnaast is het aantal pinautomaten in Nederland teruggebracht. Ook zijn een aantal automaten in de avonduren gesloten of voorzien van een systeem dat het geld bevlekt met lijm of inkt bij een plofkraak. Dat maakt de biljetten onbruikbaar.

Nederlandse daling

Het ontmoedigingsbeleid lijkt effect te hebben gehad. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Banken hadden plofkrakers het in 2019 nog 71 keer voorzien op betaalautomaten, een jaar later daalde dat aantal naar 28 en in 2021 zou het slechts drie keer zijn gebeurd.

Een ander mogelijk gevolg is dat de criminelen het in Duitsland proberen, waar meer contant geld circuleert. In 2019 maakte de politie in Noordrijn-Westfalen bekend dat er in vijf jaar 634 aanvallen op geldmachines zijn geweest in die deelstaat; daarbij zou meer dan 30 miljoen zijn buitgemaakt. Destijds stelde de Duitse justitie veelvuldig last te hebben van de georganiseerde misdaad, afkomstig uit Nederland.