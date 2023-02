John Heitinga tot het einde van het seizoen hoofdcoach bij Ajax

John Heitinga maakt het seizoen af als trainer van Ajax. De 39-jarige oud-speler stond afgelopen weekend al aan de zijlijn als interim-trainer. Afgelopen week werd Alfred Schreuder ontslagen na een reeks povere prestaties in de eredivisie. Heitinga en de clubleiding hebben afgesproken dat hij zeker tot het einde van het seizoen hoofdcoach blijft.

Heitinga was sinds de zomer van 2021 al hoofdcoach bij Jong Ajax. Zijn huidige contract, dat afgelopen november werd verlengd, loopt nog tot de zomer van 2025. „We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste oplossing is”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar in een verklaring op de clubwebsite. „John volgt een zorgvuldige en geleidelijke weg, waardoor hij zich de afgelopen jaren erg goed ontwikkeld heeft als trainer”

Dwight Lodeweges, zo werd ook bekend, wordt op Heitinga’s verzoek assistent. Lodeweges (65) tekende bij Ajax tot juni van dit jaar en is een aanvulling op de twee andere assistent-trainers bij Ajax: Richard Witschge en Michael Reiziger, die al sinds 2019 assistent is in Amsterdam. Heitinga doorliep de jeugdopleiding in Amsterdam en speelde zeven seizoenen in de eerste elftal. Na verschillende avonturen in het buitenland keerde hij in 2015 kort terug naar de Arena. Na zijn loopbaan als voetballer vervulde Heitinga verschillende trainersfuncties binnen de jeugdopleiding van Ajax.

Champions League

Het gaat al een tijd minder goed met Ajax. De overwinning van afgelopen weekend tegen Excelsior (4-1) was de eerste sinds oktober in de eredivisie. Ook in de Champions League werd slechts tweemaal gewonnen. Als Ajax de lijn van voor de winterstop doortrekt, dreigt de club buiten de top drie te vallen. Daardoor zou Champions League-deelname en de miljoenen die daarmee gepaard gaan in gevaar komen. Een jaar zonder Champions League zou voor Ajax heel ongelegen komen. Het sportieve en financiële beleid leunt op die inkomsten.

