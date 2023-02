Hoe de Belastingdienst blijft falen bij herstel Toeslagenschandaal

Premier Rutte beloofde gedupeerden van de Toeslagenaffaire snel te compenseren, maar duizenden ouders wachten nog altijd op hun geld. Redacteur Stefan Vermeulen deed onderzoek naar de verantwoordelijke afdeling binnen de Belastingdienst en ziet waarom het daar maar blijft misgaan.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl

Lees ook het artikel van Stefan Vermeulen en Derk Stokmans: Herstel toeslagenschandaal loopt vast door angstcultuur en interne chaos.