„Weet je hoe lang ik met één fles Rooibos-shampoo doe?” We zitten te eten met mijn vader. Mijn vrouw gokt op een jaar. Niet gek, want het meeste haar heeft zijn 86-jarige hoofd inmiddels allang verlaten. „Vijf jaar”, zegt hij vol trots. En hij vertelt dat hij vandaag nieuwe shampoo gekocht heeft omdat de oude op was. „Hoeveel flessen denk je dat ik heb gekocht?” Een vraag met een diepere betekenis. Tactisch haal ik mijn schouders op. „Twee”, zegt hij met een twinkeling in zijn ogen. „Daarmee moet ik het redden.”

