Het nieuwe doel voor Sifan Hassan is 42.195 meter

Tweevoudig olympisch kampioen Sifan Hassan maakt een overstap van de baan naar de weg. Eind april debuteert ze op de langste afstand in de atletiek bij de marathon van Londen. Ze zal het daar onder meer opnemen tegen de wereldrecordhoudster Brigid Kosgei uit Kenia en haar landgenote Peres Jepchirchir, de olympisch kampioene van Tokio over 42.195 meter.

Het sterke deelnemersveld – volgens de organisatie de sterkste line-up ooit – was voor de dertigjarige Hassan een reden om voor Londen te kiezen en niet bijvoorbeeld voor de marathon van Rotterdam, die een week eerder op het programma staat. Dat vertelde ze woensdagmidag in een digitale persconferentie. „Ik wil mezelf met de besten meten en Londen heeft een sterker veld dan Rotterdam. Het is altijd een spannende wedstrijd. Je gaat ervoor zitten om naar te kijken, want je weet nooit wie er gaat winnen.”

Hassan temperde evenwel de verwachtingen voor haar debuut. Ze zei vooral te willen voelen hoe het is om een marathon te lopen – in trainingen liep ze nooit verder dan 37 kilometer. De wedstrijd in de Britse hoofdstad wordt dan ook een test. „Toen ik de 10.000 meter ging lopen, wist ik ook niet wat ik ervan zou vinden. Dat vond ik heel leuk. Nu ben ik benieuwd hoe dit zal zijn.” Hassan wilde niet zeggen op wat voor tijd ze mikt, al moest ze glimlachen toen er een tijd van 2 uur en 30 minuten werd genoemd – veel te langzaam, leek ze te denken.

Baan én weg

Twee jaar geleden schreef Hassan geschiedenis door in Tokio op drie tot dan toe niet te combineren geachte afstanden – de 1.500, 5.000 en 10.000 meter – een medaille te winnen. Ze won olympisch goud op de twee langste afstanden en pakte brons op de mijl. Nu wil ze de marathon gaan combineren met haar baanprogramma, opnieuw een bijzondere uitdaging. „Ik ben nieuwsgierig of het mogelijk is. Het is heel erg moeilijk te combineren, het is alsof ik twee versies van mezelf moet zijn. Ik weet niet of het gaat werken, maar ik heb zin in die uitdaging.”

Naast de marathon van Londen zal Hassan ook een aantal Diamond League-wedstrijden gaan lopen en op de WK atletiek in Boedapest in actie komen dit jaar. Als de combinatie baan-weg haar bevalt, wil ze het vaker gaan doen, misschien wel op de Zomerspelen van Parijs volgend jaar.

Na de Spelen van Tokio in 2021 liep Hassan lang geen wedstrijden en vorig jaar bij de WK in Eugene greep ze naast de medailles. Maar nu is Hassan fit en voelt ze zich goed. Sinds november is ze weer aan het trainen in Ethiopië. „Het is een uitdaging waar ik motivatie van krijg. Op de Spelen van Tokio wilde ik graag op drie afstanden uitkomen, dat was mijn droom en daar wilde ik hard voor werken. Nu heb ik hetzelfde met de marathon. Dat is goed voor mij, het geeft me plezier.”