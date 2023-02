Halfslachtige humor van Jasper van der Veen leidt tot flets optreden

Wat is er met Jasper van der Veen gebeurd? Eind 2021 debuteerde hij met een theatrale, vermakelijke show, waarin hij gevoel voor verhalen en voor de fysieke kant van het komediespel etaleerde. Zijn podiumpersoonlijkheid positioneerde hij treffend tussen rebelleren en pleasen in. „Gierend grappig”, schreef NRC. Maar in zijn tweede show, Niet gehinderd door enige kennis, is hij geen schim van de talentvolle cabaretier die zich aandiende.

Van der Veen vertelt over de zwangerschap van zijn vriendin en stelt zich daarbij de vraag wat hij zijn kind kan leren. Om zijn twijfels te illustreren, gaat hij onder meer uitgebreid in op zijn ongelukkige deelname aan De Slimste Mens. Dat hij er slecht vanaf kwam, lag mede aan de montage, stelt hij. In plaats van zijn domheid tot het uiterste belachelijk te maken, zoekt hij het in een halfslachtige revanche: presentatoren Philip Freriks en Maarten van Rossem zouden al drie jaar dood zijn. Die krampachtigheid levert een tamme anekdote op.

Lastige tweede show

Een andere lijn in zijn optreden is zijn verbazing over hoe welgesteld de Nederlander is – zonder het te beseffen. We zouden geen oorlog aankunnen, met onze vervette, decadente lijven. Het bestaan van een „hondenuitlaatservice” is volgens Van der Veen het beste voorbeeld. Hij roept het woord een paar keer, in de hoop een lach te krijgen. Ook in dit geval ontbreekt het de cabaretier aan de durf om de overdrijving en de absurditeit van zijn inzicht op te zoeken. Die voorzichtigheid maakt dat alles op den duur even braaf en onaf klinkt.

Wat ontbreekt, is de fantasie en de techniek om een verhaal komisch te maken. Veel van de anekdotes zijn slordig en rommelig opgebouwd. Zelfs als hij vertelt dat hij een keer buiten met koningin Beatrix een sigaretje ging roken, weet hij er geen grap uit te kneden. Hij blijft hangen in de vraag hoe ze de sigaret beethoudt.

De lastige tweede show is een fenomeen waarbij je een artiest ziet worstelen na een succesvol debuut. De meesten komen dat te boven. Daar vertrouw je ook op, omdat door alles wat misgaat hun aanleg schemert. Voor Jasper van der Veen wordt dat nog hard werken.

Cabaret Jasper van der Veen: Niet gehinderd door enige kennis. Gezien: 28/1, De Kleine Komedie, Amsterdam. Tournee t/m 2/6. Info en speellijst: dekeetbv.nl ●●●●●

