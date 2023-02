Fotograaf Charlotte Dumas: ‘Dieren fotograferen om de dieren, dat wordt toch niet helemaal als volwaardig gezien’

Haar vader is overleden, twee dagen voor dit gesprek. Had ze niet beter kunnen afbellen? „Heb ik over nagedacht”, zegt ze. „Maar nee. Het is oké dat je er bent. Op mijn leeftijd” – ze is van 1977 – „is het normaal dat je je ouders verliest, al was hij niet heel oud, 78. Dit is het leven, mijn leven. Ik wil over hem vertellen. De afgelopen jaren ben ik veel met hem bezig geweest, met zijn legacy.”

Hij was beeldend kunstenaar.

„Net als mijn moeder. Zij schildert en werkt met textiel, met foto’s ook. Hij aquarelleerde. Gevels, huizen, heel realistisch.”

Charlotte Dumas is fotograaf en filmer, beroemd om haar intieme dierenportretten, waarin het altijd om de dieren zelf gaat, vaak geïsoleerd van de omgeving in beeld gebracht, van dichtbij en zonder kunstlicht. „De toestand van de mensheid”, zegt ze, „kun je bestuderen door de manier waarop we met dieren omgaan. Hoe we ze gebruiken, met ze samenleven, welke symboliek we aan ze toekennen, wat we op hen projecteren is de rode draad in mijn werk.” Dit voorjaar komt er een nieuw boek van haar uit met geschilderde hondenportretten, A Terra. „Het begon met een klein schilderijtje dat ik op mijn zestiende gemaakt had van een zittend hondje op straat, gebaseerd op een foto van Richard Kalvar. Het kwam op een veiling en eerder had ik al eens een kleine publicatie gemaakt met twaalf andere portretten. In mijn archief bleek ik nog veel meer beelden te hebben en samen vormen ze een soort nulpunt, een fundering onder al mijn werk.”

In 2011 fotografeerde ze de honden die tien jaar eerder onder het puin van de Twin Towers naar overlevenden hadden gespeurd. Vanaf 2015 filmde ze met uitsterven bedreigde wilde paarden op het Japanse eiland Yonaguni. In Yorishiro (2020), de tweede film uit de trilogie die ze erover maakte, is haar dochter Ivy te zien, een kleuter toen nog. Ze draagt een paarsachtig grijs paardenpak met blauwgroene manen. In de derde film, Ao (2021), danst haar dochter Avis op blote voeten in een ruig landschap. Avis, dertien nu, zit op de Nationale Balletacademie. Charlotte Dumas woont met haar dochters en haar man, Lawrence Dubrovich, in Amsterdam, vlak bij Artis. Lawrence Dubrovich is muziekproducent en komt uit New York.