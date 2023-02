Finland en Zweden verbinden NAVO-lot aan elkaar

Finland en Zweden blijven vastbesloten om samen lid te worden van de NAVO, ondanks het Turkse verzet tegen de Zweedse kandidatuur. Dat onderstreepten de premiers van beide landen donderdag op een gezamenlijke persconferentie in Stockholm, zo melden internationale persbureaus. Eerder suggereerde de Finse minister van Buitenlandse Zaken dat het land best zonder de Zweden zou willen toetreden. Maar, zo zei de Finse premier Sanna Marin aan de zijde van haar Zweedse ambtsgenoot Ulf Kristersson: „De veiligheid van Finland en Zweden is met elkaar verbonden.”

Volgens Marin wordt Zweden onterecht afgeschilderd als „probleemkind van de klas”. Voor een toetreding dienen alle NAVO-landen in te stemmen, maar vooral Turkije verweert zich daar fel tegen. Het land wil onder meer dat Zweden mensen uitlevert die Turkije als Koerdische terroristen of als betrokkenen bij de couppoging van 2016 beschouwt.

Een koranverbranding voor de Turkse ambassade in Stockholm afgelopen maand zette de diplomatieke verhoudingen tussen Zweden en Turkije nog meer op scherp. Erdogan liet woensdag weten dat Turkije Zweden niet zal toestaan NAVO-lid zolang het land protesten toestaat die de koran ontheiligen. Volgens Ankara was het Zweedse besluit om de „verachtelijke” demonstratie toe te staan „volstrekt onacceptabel”.

In maart gaat in Zweden een nieuwe anti-terrorismewet naar het parlement, werd donderdag bekend. Die moet de Zweedse regering meer slagkracht geven in het optreden tegen leden van de PKK, die door onder meer de EU wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Stockholm ziet daarin een tegemoetkoming naar Turkije. De afgelopen decennia zijn veel Koerden naar Zweden gevlucht vanwege repressie in onder andere Turkije.

