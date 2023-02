Een WK met 32 clubs moet ook van deze wereldbeker een hoofdprijs maken

Het WK voor clubs is op woensdagavond in het Marokkaanse Tanger begonnen met een 3-0 overwinning van het Egyptische Al-Ahly op het Nieuw-Zeelandse Auckland City FC en zal hoogstwaarschijnlijk eindigen met het Spaanse Real Madrid als winnaar van de finale tegen het Braziliaanse Flamengo. De fans uit Madrid zullen een bescheiden feestje vieren terwijl de rest van de voetbalwereld de schouders ophaalt. De wereldbeker als voorspelbare troostprijs is de FIFA al jaren een doorn in het oog.

Het WK voor clubs moet vanaf 2025 een nieuwe melkkoe van de wereldvoetbalbond gaan worden, als het aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino ligt. Volgens de vertegenwoordigers van de nationale bonden, de nationale competities en de clubs is het nog lang niet zover. De Spaanse Liga kondigt zelfs juridische stappen aan tegen de FIFA. „Het gaat hier om een toernooi tussen de grootste clubs ter wereld. Maar er is geen enkel overleg geweest met hen noch met de competities waar ze deel van uitmaken. Dat is absurd”, stelt directeur Jacco Swart van European Leagues, de federatie van nationale competities.

Nieuw mega-evenement

Wat is er tot dusver besloten? Daarvoor gaan we terug naar 16 december 2022. In het mediacentrum in Doha staat twee dagen voor de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk een persconferentie van Infantino over het verloop van het WK in Qatar gepland. Hij laat de pers ruim een uur wachten. Nadat de FIFA-voorzitter zich heeft verontschuldigd en het WK als „het beste ooit” heeft bestempeld, kondigt hij tussen neus en lippen door een nieuw, megagroot evenement aan: het WK voor clubs met 32 deelnemers in 2025. „Details over de locatie en de precieze opzet volgen nog”, laat Infantino weten.

Velen zijn totaal verrast door de mededeling van de FIFA-baas. Zijn aankondiging lijkt te passen bij de weinig democratische besluitvorming van de federatie. Als een paar dagen voor de afsluitende FIFA-bestuursvergadering, op 16 december in Doha, blijkt dat de European Club Association (ECA) niet zomaar wil instemmen met het nieuwe plan, besluit Infantino een gepland overleg over te slaan. Om vervolgens in de FIFA-raad de revolutionaire opzet van het mondiale clubtoernooi erdoor te drukken, in samenwerking met de zes continentale bonden. „Het WK voor clubs zal gaan lijken op het WK voor landen”, verzekert Infantino bij zijn aankondiging.

Op het moment dat Infantino de nieuwe opzet wereldkundig maakt, is bij het grote publiek nog niet eens bekend wat er met het WK voor clubs van 2022 gaat gebeuren. Die editie stond gepland voor december, maar werd geannuleerd om dat in die periode het WK voor landenteams plaatsvond. Maar tijdens de FIFA-bijeenkomst in Qatar blijkt ook besloten dat Marokko het toernooi van 1 tot 11 februari 2023 mag organiseren. Nog wel een WK voor clubs ‘oude stijl’, met zeven clubs en zeven wedstrijden volgens een knock-outsysteem , verdeeld over het Ibn Batouta-stadion in Tanger en het Prince Moulay Abdellah-stadion in de hoofdstad Rabat. Tot woede van La Liga, omdat de Spaanse deelnemer Real Madrid (winnaar van de Champions League in 2022) al stond ingedeeld voor wedstrijden in de nationale competitie. „Het is absoluut ongepast om zomaar data in een al vastgestelde speelkalender aan te wijzen”, liet La Liga weten. De Spanjaarden hielden het toernooi niet tegen.

De FIFA Club World Cup wordt sinds 2000 gehouden, als vervanger van de Intercontinental Cup, een wedstrijd tussen de kampioenen van Europa en Zuid-Amerika. Na de tweede editie, die vanwege financiële problemen pas in 2005 plaatsvond, werd de strijd om de wereldbeker een jaarlijks toernooi. De laatste winnaar was het Engelse Chelsea in 2021. Waarschijnlijk zullen volgend jaar voor de laatste keer de kampioenen van de continenten om de wereldbeker spelen.

Volle speelkalender

Infantino kondigde in 2019 al een clubtoernooi met 24 deelnemers aan. Gastland China. Dit ging in 2021 vanwege de coronapandemie niet door. Het in Doha aangekondigde WK voor clubs is nog groter van opzet en wordt één keer in de vier jaar gespeeld. Volgens Jacco Swart is die aankondiging van Infantino echter zeer prematuur. „De voorzitter van de FIFA zou moeten weten dat de deelnemende clubs onderdeel uitmaken van nationale competities. En daarmee moeten eerst in goed overleg afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de deelnemende clubs en de verdeelsleutel van de opbrengsten”, zegt de directeur van European Leagues. „Daarbij kun je niet zomaar een toernooi van een maand in de al volle speelkalender zetten. In landen over de hele wereld wordt bovendien volop in de zomer competitie gespeeld.”

Maar eerst moet dit WK voor clubs in Marokko nog worden afgewerkt. Al-Ahly speelt nu in de ‘kwartfinale’ tegen Seattle Sounders (VS). De andere wedstrijd gaat tussen het Marokkaanse Wydad en Al Hial uit Saoedi-Arabië. Real Madrid en Flamengo zijn rechtstreeks geplaatst voor de halve finales. De finale is op zaterdag 11 februari in Rabat.