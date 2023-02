’Vrouwen mogen meer opkomen voor hun genot’

‘Als je vijfentwintig jaar geleden een seksshop binnenstapte, kwam je in een schimmige ruimte terecht waar het aanbod voor 80 procent bestond uit van die witte neppiemels met aderen erop, gemaakt van goedkoop rubber. Mannen kochten er een voor hun vrouw, om de boel in de slaapkamer wat spannender te maken, niet wetende dat zo’n ding nooit in haar zou passen. Laat staan dat ze erop zou zitten te wachten. In de tussentijd is er gelukkig veel veranderd.

„Sinds de eeuwwisseling heb ik zo’n 1.300 seksspeeltjes getest: duizend trillende, honderdvijftig dildo’s, honderd speeltjes voor koppels en voor de rest accessoires als handboeien en glijmiddel.

„De recensies plaats ik op mijn site, Climaximaal.nl. Van de speeltjes die ik heb getest vond ik er ongeveer vijftig een 8+ waard. Van zo’n twintig dacht ik: die mogen voor altijd in mijn nachtkastje. De rest vond ik niet bijzonder of zelfs zwaar ondermaats. Het ergst vond ik de maximalistische ‘kermis’-vibrators van rond 2000, met draaiende balletjes, lichtjes, geluidjes en soms zelf een waterreservoir waar je in kon knijpen.

„Wat je ziet is dat ontwerpers de laatste tien jaar veel meer rekening houden met de vrouwelijke anatomie. De nadruk ligt op clitorale stimulatie. Verder is de esthetiek veranderd: de vibrators en dildo’s zien er minder uit als piemels en meer als gestroomlijnde designvoorwerpen in vrolijke kleuren. Ook zie je dat speeltjesproducenten inclusiever worden. Zo zijn er nu speciale lijnen voor trans personen. In het taalgebruik van mijn recensies probeer ik dat ook te zijn. Dan schrijf ik dat een speeltje voor vrouwen is en voor andere ‘mensen met een clitoris’, is zoals trans mannen die nog niet in transitie zijn.

Een goed uiteinde

„Wat een seksspeeltje goed maakt, is in de eerste plaats veiligheid. Daarmee bedoel ik het materiaal: 100 procent siliconen, glas, metaal, of hout dat met speciale lak is behandeld. Verder is bijna alles slecht. Poreuze, synthetische materialen, zoals goedkoop rubber, kunnen minuscule stukjes achterlaten in je lichaam of smelten in de zon. Ook een rode vlag is hetals je een speeltje niet goed kunt schoonmaken, waardoor schimmel kan ontstaan. Voor een anaal speeltje is een goed uiteinde belangrijk, zodat-ie niet naar binnen kan schieten.

„Mijn persoonlijke favoriet is een roestvrijstalen dildo die door alle genders gebruikt kan worden. Aan de ene kant zit een bal die de g-spot stimuleert, aan de andere kant een prostaatstimulator. Hij is ook geschikt om met je partner te gebruiken. Omdat-ie wat zwaarder is, voorkom je dat je partner hem op en neer ragt – wat bij mannen de neiging kan zijn. Sowieso ben ik ervan overtuigd dat als iedereen deze dildo zou gebruiken, er geen oorlog meer zou zijn en de wereld een betere plek.

„Verder hou ik erg van vibrators met luchtdrukstimulatie: je plaatst het tuitje van de vibrator over je clitoris, waardoor een klein beetje luchtdruk ontstaat. Vervolgens wordt het orgasme echt uit je gezogen. Bedrijf Womanizer heeft deze techniek bedacht, in 2014, die destijds revolutionair was. Die is gekopieerd en ingehaald door de veel goedkopere Satisfyer, die koop je al voor 40 euro, de Womanizer kost 200 euro.

Sommige mannen zijn jaloers omdat ze hun penis niet zo kunnen laten trillen als een vibrator Chantall van den Heuvel

„Eigenlijk ben ik toevallig dit vak ingerold. In de vroege jaren nul was het nog niet gebruikelijk om als vrouw openlijk over seks te schrijven, wat ik wel al deed. Zo publiceerde ik in het surf-, skate en snowboardtijdschrift Reload, dat niet meer bestaat, een artikel over mijn ervaringen met internetdaten. Dat viel op bij een redacteur van de Foxy, een blad voor vrachtwagenchauffeurs. Zij vroegen mij toen om speeltjes voor ze te testen, elke maand tien. Ook begon ik erover te bloggen, het internet stond nog in de kinderschoenen. Daar ben ik niet meer mee gestopt.

„Sowieso was ik er al vroeg bij, met seks en seksualiteit. Thuis werd er normaal over gepraat. Op mijn veertiende had ik mijn eerste vriendje en als twintiger werkte ik als gastvrouw op de Kamasutrabeurs. Wat betreft mijn werk heb ik vrij weinig schaamte, het boeit me niks wat mensen ervan vinden. Zolang je er niemand anders mee stoort, moet je lekker doen waar je zin in hebt, ik kijk niet op van een fetisj.

„De vrijheid en blijheid van mijn jonge jaren, dat is wat ik nu soms mis. Ik lag topless op Zandvoort, nu kijken mensen daarvan op. Sowieso waren het andere tijden. Het was het staartje van de gloriedagen van de tijdschriften. Ik verdiende bakken met geld, mijn huur was 100 gulden. Ik woonde in Amsterdam en danste in de weekenden in clubs als de Roxy, experimenteerde met poeders, pillen en drank. Mijn huisgenoot was homo. Hij had seks met alle nationaliteiten, ik met alle beroepen – dat was de sfeer.

Foto Annabel Oosteweeghel Foto Annabel Oosteweeghel Foto’s Annabel Oosteweeghel

Geshadowbanned

„Door Amerikaanse socialemediabedrijven is het sinds een jaar of zes een stuk preutser geworden. Als je seksuele content maakt, is het heel lastig om dat te promoten. Ik ben moeilijk vindbaar, op Instagram en Facebook, ik vermoed dat ik ben geshadowbanned [door het algoritme buiten spel worden gezet], waardoor mijn volgersaantal erg langzaam groeit. Ik kan er zó pissig om worden als mensen buigen voor de censuur. Dat ze seggsuality schrijven, in plaats van sexuality, om niet weg te zakken in het algoritme. Ik vertik het. Waar zijn we in godsnaam mee bezig, denk ik dan. Ik plaats foto’s van vibrators, het is niet alsof ik neukende mensen of geweld laat zien. Seksualiteit hoort bij het leven.





„Mijn verdienmodel is affiliate marketing, daar ben ik twee jaar na het begin van mijn blog mee begonnen. Ik krijg seksspeeltjes thuisgestuurd, schrijf daar een recensie over en plaats onderaan een bestellink. Ik krijg commissie voor elk verkocht exemplaar. Ik kan er mijn huur- en energierekening van betalen. Daarnaast verkoop ik dromenvangers en doe ik grafischontwerpklussen.

„Sommige mannen worden jaloers, omdat hun vrouwelijke partner een dildo heeft. Of omdat ze hun penis niet zo kunnen laten trillen als een vibrator. Maar als je het samen gebruikt, kun je die jaloezie wegnemen. Piepende mannen, die zijn niet geil.

Gevoelloos

„Ook is er kritiek van mensen die zich bezighouden met spiritualiteit, bijvoorbeeld op het gebied van tantra, waar gezegd wordt dat vibrators de clitoris gevoelloos maken. Na 1.300 speeltjes kan ik je vertellen: dat is niet waar. Ik kan daar boos om worden. Voor veel vrouwen ís het al moeilijk om een orgasme te krijgen, en dan gaat iemand met een wierookstokje zeggen dat de oplossing daarvoor verkeerd is.

„Van mij mogen vrouwen meer opkomen voor hun genot. Met speeltjes wordt het leuker voor iedereen. Het leven is te kort om dit soort dingen niet te doen. Vind je er niks aan, dan weet je dat ook weer.”