ECB verhoogt rente en kondigt alvast nóg een renteverhoging aan

De Europese Centrale Bank heeft donderdag opnieuw de rente verhoogd om de hoge inflatie in te dammen. De ECB-rentetarieven voor banken gingen elk omhoog met 0,5 procentpunt. De depositorente, momenteel het belangrijkste tarief, gaat naar 2,5 procent. Dit staat in een verklaring die het ECB-bestuur vrijgaf na een vergadering in Frankfurt. ECB-president Christine Lagarde geeft vanmiddag om 14.45 uur een persconferentie over het besluit (hier te volgen).

Het ECB-bestuur zegt in de verklaring dat het „voornemens” is de rente bij de volgende vergadering in maart met nog eens 0,5 procentpunt te verhogen, „gezien de onderliggende inflatiedruk”. In maart zal de centrale bank „het verdere traject van het monetair beleid beoordelen”.

Renteverhogingen zijn de klassieke methode voor centrale banken om prijsstijgingen de kop in te drukken. Hogere rentes betekenen hogere kosten voor krediet, zoals hypotheekkrediet. Dit remt de economische activiteit – en moet uiteindelijk ook de stijging van de prijzen afzwakken.

De inflatie in de eurozone is weliswaar dalende: deze bedroeg 8,5 procent in januari, tegen 9,2 procent in december, zo maakte statistiekbureau Eurostat woensdag bekend. De piek lag in oktober (10,6 procent). Tegelijkertijd ligt de ECB-inflatiedoelstelling van 2 procent nog buiten bereik.

„De Raad van Bestuur blijft op koers om de rentetarieven in een gestaag tempo aanzienlijk te verhogen”, aldus de verklaring van het ECB-bestuur.

Hardnekkig

Problematisch voor het ECB-bestuur is dat het gedeelte van de inflatie waarop het zelf invloed heeft, heel hardnekkig is. Dit is de zogeheten kerninflatie, waar de grillige energie-en voedselprijzen uit zijn gefilterd. De energie-en voedselprijzen worden goeddeels op de wereldmarkt bepaald en zijn amper vatbaar voor de rentestand. De kerninflatie, een indicator van de onderliggende infaltiedruk, bleef in januari stabiel op 5,2 procent.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank en lid van het ECB-bestuur, stelde onlangs in het tv-programma WNL op Zondag nog meerdere renteverhogingen in het vooruitzicht. „Gaat u er hoe dan ook van uit dat wij in februari en in maart beide keren een half procentpunt bij de rente zullen doen, dat we daarmee nog niet klaar zijn dus dat er ook nog wel iets gaat volgen in mei en in juni enzovoort”, aldus Knot geciteerd door het ANP.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteerde woensdag, op basis van een eerste berekening, dat de inflatie in Nederland afgelopen januari voor de vierde maand op rij is gedaald, tot 7,6 procent. De kerninflatie is echter iets opgelopen, van 6,2 procent in december naar 6,4 procent in januari.

