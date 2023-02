Docent Groningse universiteit die complottheorieën deelde ontslagen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) mag een docent ontslaan die complottheorieën zou hebben verspreid tijdens zijn colleges. Dat heeft de kantonrechter donderdag bepaald, zo bevestigt de RUG telefonisch aan NRC. Tjeerd Andringa sprak tijdens een eerstejaarsvak over alternatieve theorieën over de aanslagen van 11 september, bijwerkingen van vaccinaties en ‘de dominerende posities van de Joden’.

Door de uitspraak wordt het contract van Andringa per 1 maart ontbonden, zo laat een woordvoerder weten. Volgens de kantonrechter omdat er zo’n groot verschil van inzicht tussen de docent en het faculteitsbestuur is dat de werkzaamheden van Andringa niet kunnen worden voortgezet. In reactie op dat besluit plaatste Andringa een bijna 43 minuten lange video online, waarin hij stelt te zijn „gecanceld” omdat hij zich niet wil voegen naar de denkbeelden van de „onderwijsbureaucraten”.

Extern onderzoek

Aan de rechtszitting ging een extern onderzoek vooraf naar het functioneren van Andringa, dat de UKrant en de Volkskrant in handen hebben. Daaruit zou blijken dat zijn colleges niet voldoen aan de vereiste academische standaarden. Ook zou er „onvoldoende sprake” zijn geweest van een veilige leeromgeving.

Andringa gaf op de RUG het vak ‘System Views of Life’, waarin hij studenten wilde laten ‘leren denken als een wetenschapper’. Deelnemers klaagden erover dat er weinig ruimte was om tegen de omstreden opvattingen van de docent in te gaan. Nadat het faculteitsbestuur bij de colleges toezicht liet houden, werd begin vorig jaar besloten dat Andringa het vak niet meer mocht geven. De docent is van huis uit geen wetenschapsfilosoof, maar een natuur- en wiskundige.

Zelf is Andringa het niet eens met de kritiek op zijn werkwijze. Hij zei leerlingen alleen goed te willen leren luisteren en redeneren en ontkende dat hij bepaalde meningen opdrong. Buiten zijn werk aan de universiteit sprak Andringa meerdere malen met media die complottheorieën verspreiden. Zo zei hij in 2015 in een podcast dat machtselites stelselmatig betrokken zouden zijn bij kindermisbruik, zonder hier bewijs voor te leveren.