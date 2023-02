Dit zijn de beste exposities die je nu kunt bezoeken

1 Piet Mondriaan Mondriaan en de fotografie

Piet Mondriaan zette zichzelf graag neer als doodserieuze, visionaire kunstenaar. In Mondriaan en de fotografie komt een andere kant naar voren. Hij was niet de kluizenaar zoals hij zichzelf graag presenteerde, maar juist een kunstenaar die zijn hele leven lang druk bezig was met netwerken en het aflopen van feestjes en openingen van tentoonstellingen. En in zijn atelier, dat als voorbode van het aards paradijs een mythische status kreeg onder kunstenaars, was het een komen en gaan van bezoekers. Soms liepen de bezoeken uit op dansfestijnen, waarbij Mondriaan optrad als dj. En soms trok Mondriaan gezellig een fles wijn open, zoals te zien is op een foto die André Kertész in 1926 nam, nadat hij hem eerder als doodserieuze kunstenaar had vastgelegd.

Lees hier de recensie: Zijn foto’s laten zien dat Mondriaan niet alleen een groot kunstenaar was, maar ook een poseur

2 Steve McQueen Sunshine State

Vanaf het Centraal Station tot in Depot Boijmans zijn tijdens het filmfestival IFFR video-installaties te zien. In deze wandelexpositie is Steve McQueens immense ‘Sunshine State’ het sleutelwerk: hartverscheurend, intiem, een verhaal dat een leven tekent. ‘Sunshine State’ is de bijnaam van de Amerikaanse staat Florida, waar de vader van Steve McQueen begin jaren vijftig vanuit Grenada naartoe trok om sinaasappels te plukken. Sunshine State is ook de titel van dit immense videowerk, waarin het verhaal wordt verteld van zijn vader die op een nacht met twee andere zwarte mannen het werkkamp waarin ze waren ondergebracht verlaat om een bar te bezoeken, en wat er daarna gebeurt.

Lees hier de recensie: Het brandt. Het flikkert. De installatie van Steve McQueen op het IFFR is zowel een bezwering als een vloek

3 Kees van Dongen De weg naar succes

Rauw, wild, gracieus en met milde blik, zo omschreef NRC een van Nederlands publiekslievelingen: Kees van Dongen (1877 – 1968). Hij was een van de eersten die bij fel elektrisch licht portretten schilderde. Hij werkte in een post-impressionistische stijl, beïnvloed door de analytische blik van de kubisten en het felle kleurgebruik van de fauvisten. Zijn Parijse landschappen vielen op bij handelaren en kunstliefhebbers. Net als zijn taferelen uit cafés en danszalen. In Singer Laren is zijn ontwikkeling te volgen in 70 schilderijen, tekeningen, grafisch werk en keramiek.

Lees hier de recensie: Kunstenaar Kees van Dongen schilderde rauw, wild, gracieus en met milde blik

4 Nicole Eisenman & de Modernen

Nicole Eisenman is een van de beste schilders van de afgelopen kwart eeuw. In het Kunstmuseum in Den Haag is nu een overzicht van dat werk. Uit het oeuvre spreekt een soepelheid, gevoeligheid en overtuigingskracht, die qua thematiek meandert langs luieren met vrienden aan het strand, zelfbeschikkingsrecht voor lesbische vrouwen en onverbloemde erotiek. Ook in portretten legt Eisenman, als een kroniekschrijver van onze tijd, onbarmhartig maar soms ook geestig de grootstedelijke eenzaamheid en verveling bloot.

Lees hier de recensie: Schilder Nicole Eisenman is een virtuoze chroniqueur van onze tijd

5 Rein Dool Tekenaar

De Dordtse kunstenaar Rein Dool (1933) was in het nieuws vanwege ophef over een schilderij dat hij 45 jaar geleden maakte: het groepsportret van het college van bestuur van de Universiteit Leiden, dat indertijd werd gevormd door zes rokende witte heren. Door het relletje dreigt hij de schilder van dat ene groepsportret te worden, terwijl hij veel meer en ook beter werk heeft gemaakt. Een ruime keuze daaruit wordt momenteel tentoongesteld in het Dordrechts Museum. Zijn portretten (vaak van schrijvers die in de jaren zeventig populair waren), landschappen en vele tekeningen in houtskool, potlood en inkt ademen soms een jaren zeventig sfeer, maar zijn ook tijdloos.

Lees hier de recensie: De tekenkunst van Rein Dool is kalm en aangenaam

