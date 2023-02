De kunstgeschiedenis bestaat niet zonder koeien

Een kalfje is het nog maar, wankel op zijn veel te lange poten. Een pink kan je het magere scharminkel nog niet eens noemen. Zijn kop gaat gebogen onder het zware juk van de ossenkar die het dier moet trekken. Kraaien vliegen als aasgieren om het zwartbonte beestje heen, alsof het ieder moment kan bezwijken.

Vincent van Gogh staat niet bekend als koeienschilder – op wat vogels na schilderde hij eigenlijk nooit dieren. Toch is dit sombere doekje uit 1884 een van de ontroerendste portretten van een koe die ik ken. Het is geen erg bekend werk, het hangt in het kunstmuseum van de Amerikaanse stad Portland. Museum Kröller-Müller heeft een vergelijkbare compositie van een ossenkar in de collectie, ook door Van Gogh in juli 1884 geschilderd in het Brabantse Nuenen. Maar die roodbonte koe is wel volgroeid en daardoor een stuk minder deerniswekkend.

Vier jaar eerder, in augustus 1880, had Van Gogh besloten dat hij kunstenaar wilde worden, om het harde bestaan te kunnen vastleggen van mensen die moeten ploeteren voor hun brood. Aanvankelijk werkte hij in de Borinage en in Drenthe, maar in 1883 keerde hij terug naar zijn ouders in Brabant. In navolging van Franse ‘boerenschilders’ als Jean-Francois Millet begon hij de arme bevolking van Nuenen te tekenen en te schilderen. Maar waar de Franse schilders dat eenvoudige boerenleven idealiseerden, legde Van Gogh vooral de primitieve levensomstandigheden van de boeren vast. Zijn schilderijen zijn verre van romantisch of verheerlijkend. Integendeel: uit de invoelende manier waarop hij het zwarte kalf schilderde, blijkt vooral ook de kritiek die Van Gogh had op de manier waarop de Brabanders met hun vee omgingen.

Maar de koe is altijd ogenschijnlijk kalm en gewillig

Wat is het toch met koeien, dat ze op schilderijen vaak zo’n meelijwekkend voorkomen hebben? Paarden worden doorgaans heroïsch afgebeeld, als nobele viervoeters met pittige karakters. Die lijken zich niet zomaar over te geven aan de onderwerping door de mens. Ze briesen, steigeren, schrapen met hun voorbenen. Maar de koe is altijd ogenschijnlijk kalm en gewillig. Ze ligt rustig te herkauwen in een weiland, laat zich zonder morren de rivier overzetten op een pontje of vastbinden in een stal. Paarden worden vaak geportretteerd als individuen en dragen mooie namen die passen bij hun functie als statussymbool, de koe is in de schilderkunst vrijwel altijd anoniem.

En, ook opvallend: waar paarden meestal en profil worden afgebeeld, zodat hun perfecte proporties en spierbundels extra goed uitkomen, kijken koeien de kijker vaak aan met hun glanzende grote ogen en lange wimpers. Ze zien er altijd wijs uit voor hun leeftijd, met lieve rimpels op het voorhoofd en zachte lubberende halskwabben – oude zielen in een net te ruim zittende vel.

Zouden paarden makkelijker zijn om te schilderen? Omdat penselen nu eenmaal liever hun golvende manen en ronde lichaamsvormen volgen? Koeien zijn schonkiger, kubistisch haast. Vandaar dat De Stijl-kunstenaar Theo van Doesburg er in 1918 geen moeite mee had een koe „om te beelden” tot een abstractie compositie. In een dertiental schetsen reduceerde hij het lijf van een grazende koe tot een patroon van veertien vierkantjes en rechthoeken. (Compositie VIII, De Koe, nu in het MoMA in New York). Ook zijn collega Piet Mondriaan was trouwens dol op koeien en schilderde ze veelvuldig. Maar dat was rond de eeuwwisseling, in zijn realistische periode. Die Mondriaan-koeien zijn dus nog gewoon zacht en aaibaar.