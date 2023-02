De filmversie van mijn boek – die kan nu echt niet meer

Het is juli 2017 als Alleen maar nette mensen wordt uitgezonden op NPO3. Tijdens de film beginnen Imanuelle Grives en ik elkaar tegelijkertijd te appen. Zij was de hoofdrolspeler in de verfilming van mijn debuutroman.

Op WhatsApp schrijf ik: Dit kan echt niet meer.

Zij antwoordt: Ik zag stukken en heb hem afgezet. Het was heel vreemd.

Ik geloof dat het was tijdens een even expliciete als cartooneske seksscène waarbij de borsten en billen door het beeld vlogen.

Inmiddels zijn we meer dan vijf jaar verder, de film ging ruim tien jaar geleden, in oktober 2012, in première. De enige keren dat ik nu nog nadenk over de verfilming is bij lezingen op middelbare scholen, waar leerlingen een grotere interesse hebben in films dan in boeken. Op hun vragen antwoord ik dan dat ik geen schrijver ken die de verfilming beter vindt dan zijn eigen boek. En dat ik niet echt betrokken was bij de verfilming, maar er wel een klein rolletje in speel.

Waarom vonden Imanuelle en ik de film vijf jaar geleden al gedateerd?

In mijn boekenkast staan de roman en de dvd naast elkaar. Met hetzelfde verhaal kun je verschillende dingen doen. Op de achterflap van het boek staat deze tekst: „Op het Amsterdamse Barlaeus Gymnasium had David Samuels verkering met Naomi, een meisje dat precies zo was als hij: brave conversatie op de champagnefeesten van de elite in Oud-Zuid. Nu is David 21 en op zoek. Hij is joods maar door zijn zwarte haren ziet hij eruit als een Marokkaan. Hoort hij bij de Hollanders of bij de mensen die ze allochtonen noemen? Wordt David gelukkig van Rowanda, de Bijlmer-queen die met twee gouden tanden bijna zijn oor eraf bijt, of moet hij met Naomi zijn?”

Op de dvd staat: „David is een man met een opmerkelijke missie: het vinden van een ghetto fabulous queen met grote tieten en een dikke bil. Zijn ouders en vrienden verklaren hem voor gek, maar David zet zijn zoektocht onverschrokken voort. Deze leidt hem naar de Bijlmer, waar hij na een aantal wilde avonturen bedrogen uit lijkt te komen. Zal David zijn ideale vrouw, een grote donkere seksgodin met booty én brains, ooit vinden?”

Geen zwart perspectief

Wat is het verschil tussen mijn boek en de film? Ik denk dat in deze film twee soorten scènes het meest gedateerd overkomen: die waarin wordt gepraat over de verschillen tussen bevolkingsgroepen en de seksscènes. Uiteraard stonden die ook in het boek, alleen bestond dat uit bijna driehonderd pagina’s, waarin ruimte was voor context. In het boek werden die grote zwarte billen en borsten ook beschreven, net als de gesprekken over afkomst en etniciteit. Maar hopelijk was daar duidelijker dat de hoofdrolspeler zich wilde afzetten tegen het milieu waarin hij opgroeide, waar grote zwarte billen en borsten niet een gangbaar schoonheidsideaal waren.

In de film werd het verhaal getoond zoals het was, in mijn boek probeerde ik te beschrijven waarom het zo gebeurde. Een ander verschil: in beeld zijn bepaalde scènes, zoals groepsseks in een kelderbox, harder en meer in your face dan op papier.

In een beschouwing in NRC van de tv-serie Rampvlucht, eind vorig jaar, werd Alleen maar nette mensen „een romantisch-racistische komedie uit 2012” genoemd. Mediaredacteur Wilfred Takken schreef: „Een constant uitgangspunt van films en series over de buurt is de ‘Bijlmersafari’: een doorgaans witte buitenstaander ontdekt de wijk als een wonderlijk, exotisch oord.”

Zeker in een land met de geschiedenis van Nederland zou ik een jood zoals ikzelf niet wit noemen, evenmin als een van de andere hoofdrolspelers in de film, Géza Weisz. Wij zijn joods. Niet zwart, maar ook niet wit. Als we wit waren, zouden onze voorouders niet zijn vermoord. Maar wat Takken verder schreef, klopt: het was zeker geen film vanuit een zwart perspectief en afgezien van een paar zwarte en joodse acteurs waren de makers wit.

Onderaan de trap beginnen

Alleen: het is makkelijk om vanuit 2023 te oordelen over 2012. Het lijkt kortgeleden, maar toch was het een andere wereld. In 2012 werd niet vrijwel wekelijks in kranten zoals NRC geschreven over verhalen vanuit een zwart perspectief. Pas een jaar later, in 2013, begon in Nederland een brede maatschappelijke discussie over Zwarte Piet; het werd volkomen normaal gevonden om ieder jaar in november en december zwart geschminkt over straat te paraderen.

In 2018 sprak ik Werner Kolf, een van de acteurs die zijn speelfilmdebuut maakte in Alleen maar nette mensen.

Ik kon me wel vinden in zijn redenering dat de film niet goed was maar dat je ergens moet beginnen – zeker als er geen traditie is van cinema die de vraag stelt hoe wij samenleven in dit land, met alle huidige inwoners.

En je kunt niet verwachten dat het meteen bovenaan de trap is, je moet onderaan beginnen en met kleine stapjes omhoogkomen. Ik weet niet zeker of Imanuelle Grives de eerste hoofdrol voor een zwarte vrouw speelde in een Nederlandse publieksfilm, maar tien jaar geleden waren er voor actrices als zij niet veel andere kansen. Ik vermoed dat Imanuelle vandaag niet alleen anders naar deze rol zou kijken, ze heeft nu ook meer opties dan ze toen had.

Scène uit Alleen maar nette mensen (2012). Foto Pief Weyman

In 2012 was Alleen maar nette mensen drie weken lang de best bezochte film van Nederland. Bij filmproducent Topkapi vertelden ze me hoe dolenthousiast de leiding van de Amsterdamse bioscoop Tuschinski was: niet eerder zaten daar zalen vol zwarte bezoekers zo hard om een film te lachen. In Suriname was het destijds de best bezochte bioscoopfilm aller tijden. Wat we toen ongecompliceerde humor vonden over hoe de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland met elkaar samenwonen – daar kijken we nu anders tegenaan.

Amerika

In dit land hebben wij veel culturele veranderingen overgenomen van onze grote broer Amerika. Grappen maken over afkomst: in 2023 bestaan allerlei ongeschreven regels over de voorwaarden waaronder dat mag gebeuren. Wie maakt de grap, in welke bewoordingen en gaat die over de eigen etniciteit of die van een andere groep? In 2012 was die filter minder duidelijk aanwezig. Wij kijken nu anders naar de wereld dan tien jaar geleden: Amerika heeft ons bij de hand genomen, of we dat nu prettig vinden of niet.

Op Netflix verscheen vorige week een Amerikaanse film met een soortgelijk verhaal. You People is een komedie over een joodse man en een zwarte vrouw die verkering krijgen – hoe reageren hun families en omgeving daarop? Dit zou ook een omschrijving kunnen zijn van mijn boek, met als toevoeging dat daarin de hoofdrol werd gespeeld door een jood die eruit zag als een Marokkaan. En nu verschijnt juist in het land waar ze de nieuwe strenge culturele regels hebben uitgevonden een film met een vergelijkbaar scenario.

Beide hoofdrollen worden gespeeld door kleine joodse mannetjes: in Nederland Géza Weisz, in Amerika Jonah Hill. In beide gevallen gaat het om een joodse jongeman met een obsessieve interesse voor zwarte cultuur, alleen hebben ze nog nooit een zwarte vrouw gekend. Dan komt er een dame op hun pad die nooit met een witte man is geweest.

Minder oordelen

Je kunt de scenario’s zo naast elkaar leggen. Ze komen uit verschillende buurten en milieus in Amsterdam en Los Angeles en ontmoeten elkaars ouders, in scènes die uitblinken door groot ongemak. Ze bieden tegen elkaar op over wat erger was: de slavernij of de Holocaust. In You People wordt nog aan het conflict toegevoegd dat de zwarte familie zich heeft bekeerd tot de islam. In slotscènes van beide films dansen ze samen.

Dan de verschillen. De Amerikaanse versie is van nu, humor en taalgebruik zijn aangepast aan de moderne tijd. De makers zijn Kenya Barris (zwart) en Jonah Hill (joods). En wellicht het belangrijkste verschil: in You People richten beide groepen zich op hun eigen wereldje en wagen zich minder aan uitspraken of oordelen over bevolkingsgroepen waartoe ze niet behoren. Echt spannend wordt het vooral bij de discussie over slavernij versus Holocaust.

Net als de Nederlandse variant is You People een romantische komedie met een aantal erg grappige scènes en een happy end. Het deed me ook verlangen naar een volgende trede in de Nederlandse trap voor films over hoe wij tegenwoordig met elkaar samenleven. Als ik op schaamteloze wijze mag eindigen met reclame voor eigen waren: mijn roman Salomons oordeel uit 2019 zou daar niet ongeschikt voor zijn.