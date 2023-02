De dood komt vaker, maar waarom? De oversterfte wordt nu echt onderzocht

„Er is niet één verklaring die we gaan vinden voor oversterfte”, zegt Mark Verhagen van het Amsterdamse onderzoeksinstituut AHTI. Verhagen en zijn collega’s hebben subsidie gekregen om onderzoek te doen naar oversterfte. Hun invalshoek: uitgestelde zorg. Welke urgente behandelingen zijn uitgesteld? Zijn er meer of minder knie-operaties geweest tijdens de pandemie ten opzichte van de jaren daarvoor? In welke groepen en categorieën is daar een effect van te zien? Verhagen: „Wij willen beschrijven wie welke zorgmomenten heeft gemist.”

Verhagens onderzoek is er één van elf die oversterfte in Nederland deels moeten verklaren. Daarmee is het onafhankelijke onderzoek naar oversterfte begonnen, ruim een jaar nadat de Kamer een motie van Kamerlid Pieter Omtzigt daarover aannam. Elf academische onderzoeksgroepen hebben ieder vijftigduizend euro overheidssubsidie gekregen. Het CBS spreekt van oversterfte wanneer het aantal overledenen hoger is dan het verwachte aantal in dezelfde periode.

Het is een onderwerp dat veel discussie oproept. De onderzoekers voelen ook dat het maatschappelijk leeft en begrijpen de politieke druk om snel met antwoorden te komen. „Dit onderzoek is door Kamervragen opgejaagd”, zegt Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie bij het LUMC. „Kamerleden willen snel antwoorden, daar willen we ook ons best voor doen maar normaal gesproken duurt onderzoek wel wat langer.”

„50.000 euro is weinig om dergelijk onderzoek op te starten”, zegt gezondheidseconoom Eline van den Broek-Altenburg, een van de onderzoekers. „Je kan met dit geld proberen een kleine deelvraag te beantwoorden. Maar dan krijg je ook wel waar je voor betaalt: versnipperd onderzoek.”

Door het ijs

De onderzoeken beperken zich tot sterfte in 2020 en 2021. Ook in 2022 was er oversterfte: er overleden 14,5 duizend mensen meer dan verwacht. Daarmee was 2022 het derde jaar op rij met oversterfte, meldde het CBS vorige week.

In deze eerste subsidieronde koppelen onderzoekers bestaande datasets aan elkaar, zoals sterftecijfers van het CBS. Onderzoekers van het Amsterdam UMC kijken bijvoorbeeld specifiek naar deelnemers aan het Amsterdam Dementia Cohort. „Onze hypothese is dat door het wegvallen van sociale netwerken en de toegenomen eenzaamheid mensen met Alzheimer sneller achteruit gingen en eerder door het ijs zakten”, zegt onderzoeksleider Wiesje van der Flier.

Deze week verstreek een deadline voor een tweede subsidieronde, van 100.000 euro, voor onderzoek met vaccinatie- en testdata van het RIVM en de GGD’s. Het delen van deze onderzoeksdata verliep moeizaam. RIVM en GGD’s verzamelden de gegevens en deelden die wel met het CBS, maar aarzelden om andere onderzoekers toegang te geven. Na een positief advies van de landsadvocaat schreef minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) in december dat de vaccinatiedata via het RIVM gedeeld kon gaan worden.

Sommige onderzoekers hebben al drie jaar om deze data gevraagd. „Ik heb aan het begin van de pandemie meteen gezegd dat we een bevolkingsonderzoek moeten starten om erachter te komen waaraan mensen overlijden”, zegt gezondheidseconoom Van den Broek-Altenburg. „Dat weten we eigenlijk niet zonder alle data te bestuderen. Wat zijn de onderliggende aandoeningen als iemand met Covid-19 overlijdt? Hoe gezond was de persoon die Covid-19 kreeg? Welke medicijnen gebruikte deze persoon? Je hebt al deze informatie nodig om te achterhalen waaraan mensen overlijden.” De onderzoekers gaan ook naar de vaccinatiegegevens kijken in relatie tot de oversterfte.

Hoogleraar Rosendaal kreeg subsidie voor een onderzoek naar kwetsbare groepen in de pandemie. „Natuurlijk willen we alle oversterfte kunnen verklaren, maar daarvoor moeten we uiteindelijk alle puzzelstukjes naast elkaar leggen”, zegt hij. „Wij willen alle onderzoekers ook bij elkaar brengen zodat we van elkaar kunnen leren.”

Intussen komt uit internationale onderzoeken steeds verfijnder zicht op de oorzaken van oversterfte. Tijdens de pandemie waren er opvallend veel hart- en vaatziekten, zegt gezondheidseconoom Eline van den Broek-Altenburg. „Op basis van internationale studies weten we dat mensen sinds de pandemie hier meer dan gemiddeld aan overlijden en dit beeld is consistent in alle landen.”

Minister Kuipers sprak woensdag in een debat met de Kamer weer over oversterfte: „Covid-19 lijkt de oorzaak voor de oversterfte in de eerste golf. Voor andere periodes is dit minder evident. Ik zie daarbij tal van potentiële verklaringen, zoals uitgestelde zorg of risico’s die lange tijd na een milde corona-infectie kunnen optreden, zoals hart- en vaatziekten. Met open gedachten wachten we de onderzoeken naar oversterfte af.”

‘Vergaarbak van ellende’

Ook sociale factoren spelen mogelijk ook een rol, zoals een toename van alcoholgebruik, huiselijk geweld of de effecten van isolatie en minder sociaal contact. Dit noemen onderzoekers deaths of despair.

Mark Verhagen van onderzoeksinstituut ahti noemt dit ook als een mogelijke factor in de hoge Nederlandse oversterfte in 2022 onder mensen jonger dan 50 jaar. „Dit is zeker opvallend, waarom is de oversterfte juist in die leeftijdscategorie vorig jaar het hoogst?” Eline van den Broek-Altenburg: „In Amerika is de deaths-of-despair-factor goed beschreven. Het is de vergaarbak van alle ellende die bij kan dragen aan het overlijden van iemand.”

De nu gehonoreerde onderzoeken lopen een half jaar. Tenminste vier van de elf onderzoekers die in de eerste ronde subsidie kregen, hebben ook in de tweede ronde subsidie aangevraagd om vervolgonderzoek te doen met vaccinatie- en testgegevens

Lees ook dit interview met de bedenker van de deaths of despair-theorie: Als de VS hun kapitalisme niet beteugelen is het wachten op een revolutie, zegt deze topeconoom