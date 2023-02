Amsterdam weert touringcar uit centrum – verlicht dat de toerisme-overlast?

Zware touringcarbussen vol toeristen, die daarna in grote groepen door de stad lopen — veel Amsterdammers zijn ze liever kwijt dan rijk. Op de smalle straatjes langs de grachten kunnen de bussen voor opstoppingen of onveilige situaties met fietsers zorgen. Reden te meer voor de gemeente Amsterdam om de bussen vanaf volgend jaar uit het centrum te weren.

„300 tot 450 touringcars per dag zijn er te veel voor het centrum, waar juist weinig plek is. Daar gaan we vanaf volgend jaar een eind aan maken”, zegt wethouder Melanie van der Horst (D66), die naast overlast en verkeersonveiligheid wijst op milieuvervuiling en belasting van kades en bruggen als redenen om de zware voertuigen te weren. Zware vrachtwagens waren al niet meer welkom in het centrum.

Lees ook Burgemeester Femke Halsema: ‘Door plat toerisme sterft de stad’

Een touringcar zwaarder dan 7,5 ton mag alleen nog de binnenstad in met een ontheffing. Het touringcarvrije gebied strekt niet tot de hele Amsterdamse ring, maar gaat tot de centrumring S100. Voor de Weesperstraat, Kattenburgerstraat en Valkenburgerstraat geldt een uitzondering vanwege de toeristische populariteit van bijvoorbeeld Nemo, het Joods Historisch Museum, de Hermitage en de Joods Portugese Synagoge.

Het weren van touringcars is een nieuwe poging van het stadsbestuur om de toeristische overlast voor bewoners te verlichten. Eerder besloot de gemeente om extra regels op te leggen voor rondleidingen in het stadshart. Ook komt er een ontmoedigingscampagne voor buitenlandse bezoekers die uitsluitend naar de hoodstad komen voor drank, drugs en seks.

Om de touringcars weg te houden van het centrum, wil wethouder Van der Horst dat de bussen naar de buitenranden van Amsterdam gaan en de toeristen vervolgens met het openbaar vervoer naar de binnenstad reizen. De komende maanden maakt de gemeente werk van extra op- en uitstapplekken rondom stations en aan de randen van de stad.

Kwetsbare infrastructuur

Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, begrijpt dat de gemeente de touringcars wil weren vanwege de slijtage aan de infrastructuur. „Het verbod geldt ook voor het vrachtverkeer, dus is het logisch ook touringcars toe te passen. De stad is hartstikke kwetsbaar.”

Maar of de maatregel ook gaat helpen tegen de toeristische overlast, betwijfelt Ploos van Amstel. „De gemeente belooft bewoners al meer dan tien jaar dat de bussen de stad uitgaan, dus eerst zien dan geloven. Wel moet ik zeggen dat er de afgelopen jaren al veel is verbeterd, ook door inspanningen van de sector zelf. Desondanks is het wel hoog tijd om nu door te pakken.”

Hij maakt een vergelijking met Parijs en Florence, waar jaren geleden touringcarvrij-beleid werd ingevoerd. „De rijkere toerist pakt een taxi. Florence is vergeven van taxibusjes. Dat risico gaat Amsterdam ook lopen, terwijl de gemeente het centrum juist autoluw wil maken.”

Ploos van Amstel betwijfelt of de touringcartoeristen zullen overstappen op het openbaar vervoer. „Voor ouderen is dat vaak geen oplossing. Die willen de stad in een paar uur bekijken én ook niet te ver lopen.” Ook de toeristen die van cruiseschepen komen, vormen volgens hem een uitdaging. „Op drukke dagen komen er tienduizend gasten. Als die met groepjes van zes in een taxi moeten, zorgt dat voor enorm veel extra busjes. Daar is niet echt plek voor.”