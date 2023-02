Vermiste radioactieve capsule in Australië weer terecht

Australische autoriteiten hebben de radioactieve capsule gevonden die al twee weken zoek was in West-Australië. Dat heeft de minister van Noodsituaties woensdag bekendgemaakt, zo meldt persbureau Reuters. „We hebben de speld in een hooiberg gevonden”, zo zei de minister tijdens een persconferentie. In de capsule zit een kleine hoeveelheid radioactief cesium-137, dat wordt gebruikt bij mijnbouwactiviteiten.

De kleine capsule, van ongeveer zes tot acht millimeter, was uit een vrachtwagen gevallen tijdens transport. Volgens het ministerie van Noodsituaties werd de capsule op 10 januari ingepakt en kwam de zending op 16 januari aan op de bestemming. Maar toen het pakket op 25 januari voor inspectie werd uitgepakt, ontdekten werknemers dat de zending uit elkaar was gevallen en dat de capsule ontbrak.

Maandag werd een massale zoektocht opgezet langs de route van bijna 1.400 kilometer lang. Autoriteiten en stralingsdeskundigen reden dagenlang langzaam op en neer over de snelweg, op zoek naar het verloren object. Het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het transport heeft radiologisch onderzoek uitgevoerd in de gebieden en op de wegen waar de capsule mogelijk was. Eventuele voorbijgangers die in aanraking zijn gekomen met het object zijn verzocht dringend medische hulp te zoeken, al zijn de gevaren voor de gezondheid zeer beperkt. Wie een paar uur op een meter afstand van de bron zit, ontvangt een stralingsdosis die ongeveer gelijk is aan een CT-scan. Wel kan de huid rood worden als die met de capsule in aanraking komt.