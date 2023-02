Trijntje Oosterhuis zingt met vederlichte kracht liedjes van Henny Vrienten

Met liefde, respect, meesterschap en een grote hoeveelheid muzikale bedrijvigheid introduceerden zangeres Trijntje Oosterhuis en bassist Xander Vrienten dinsdagavond hun gezamenlijke album bij het publiek. Op het album zingt Oosterhuis nummers van Henny Vrienten. Aan de nummers, die Henny eerder zelf opnam, werd nu door zoon Xander, als producer en bandleider, opnieuw vorm gegeven. Hij en Oosterhuis kozen voor een orkestrale begeleiding, uitgevoerd door het Residentie Orkest.

Dinsdagavond stond het hele gezelschap op het podium van een uitverkocht Concertgebouw in Amsterdam. In een korte introductie zei Xander Vrienten – hier bassist en zanger – dat hij het leuk vond in het Concertgebouw, maar dat hij kijkend naar de componistennamen op het balkon één naam gemist had. Hij doelde op die van zijn vader, die afgelopen april overleed.

Henny Vrienten schreef drie autobiografische albums, daarvan koos Oosterhuis vijftien liedjes voor het deze week verschenen Trijntje Oosterhuis zingt Vrienten met Vrienten. Zowel op het album als live is te horen dat ze de liedjes prachtig invult. Waar Henny Vrienten introvert klonk, zingt Oosterhuis helder. Het doet de teksten goed: de woorden bloeien open, haar interpretaties leggen andere betekenissen bloot.

Gul maar beheerst

Oosterhuis, die als aanvoerder van de muzikale menigte een beetje bevangen leek, zingt Vrientens nuchter-poëtische woorden met vederlichte kracht. In een lied als ‘Even Niet Bewegen’ liet ze de emotie welven en zweven langs innerlijke treden, lieftallig smekend om bestendige liefde. Haar expressie is geprononceerd in iedere lettergreep. Haar zang swingt en kwinkeleert, gul maar beheerst.

Het orkest, ruim vijftig musici sterk, speelde intussen toegewijd. Ontelbaar veel draden en draadjes werden kundig samengeknoopt. Steeds kon de luisteraar van een ander muzikaal tafereel genieten: van drie (!) brommende contrabassen, het huppelende koper of de ijselijke violen. De sfeer van de instrumentaties was vaak nostalgisch, verwijzend naar grootse producties uit het verleden van bijvoorbeeld Burt Bacharach. Alleen het ene liedje dat Henny Vrienten speciaal voor Oosterhuis schreef, ‘Melk en Honing’, werd mooi intiem gespeeld met slechts een akoestische gitaar.

De opbouw van het concert was een beetje eenvormig. Het tempo bleef goeddeels rustig, er miste uitschieters. Het hoempa-achtige ‘Mug In De Klamboe’ kwam in de buurt. Hier brak Oosterhuis los in improvisatie. Voorovergebogen meedeinend imiteerde ze ritmisch een trompet in ‘duet’ met de solo van gitarist Nick Croes en gaf daarmee schwung aan het geheel.

Pop Trijntje Oosterhuis zingt Vrienten met Vrienten en Residentie Orkest olv Joost Geevers. Gehoord: 31/1 Concertgebouw, Amsterdam. Herhaling: 8/3 Flint, Amersfoort; 18/3 De Kom, Nieuwegein. Meer info: trijntje.nl ●●●●●