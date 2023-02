Tickets voor Lowlands bereiken mijlpaal van 300 euro

Een kaartje voor Lowlands 2023 kost voor een zestienjarige met minimumloon de helft van een maandsalaris: een weekendticket voor het festival kost dit jaar € 300. Dat maakte de organisator, Mojo, vandaag bekend. Vorig jaar kon je nog voor € 255 naar Biddinghuizen, nu dus een verhoging van 45 euro.

En dat terwijl dit jaar boegbeeld van generatie Z, Billie Eilish, terugkeert naar het festival. De 21-jarige zangeres stond er vier jaar geleden al eens. Met ook Charlotte de Witte en Florence + The Machine heeft Lowlands voor het eerst geheel vrouwelijke headliners.

Echt een verrassing is de prijsstijging van de tickets niet. Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg waarschuwde er vorig jaar al voor: de winstgevendheid van het festival staat onder druk, dankzij de prijsstijgingen over de gehele breedte van de markt, inflatie, onzekerheid rond Brexit en de oorlog in Oekraïne en de personeelstekorten. Lowlands 2022 was daardoor de duurste ooit. Van Eerdenburg zei daarover: „Omdat we dit jaar voor alles veel meer hebben moeten betalen is onze bedrijfsvoering minder gezond dan we hadden gehoopt na twee jaar pandemie. Daarom verwacht ik dat we in 2023 toch weer een stevige prijsverhoging moeten doorvoeren, zeker als de prijzen niet dalen. En prijzen dalen meestal niet.”

Lowlands, dit jaar op 18, 19 en 20 augustus, haalt voor dat geld ook onder anderen Underworld, Turnstile, Nothing But Thieves, Foals, Girl in Red en Steve Lacy naar Biddinghuizen. En ook het Noord Nederlands Orkest komt spelen, nadat het vorig jaar op het laatste moment onverrichter zake naar huis moest omdat de opbouw van Stromae uitliep.

Alle festivals fors duurder

Een kaartje voor Lowlands is de afgelopen jaren snel duurder geworden. In 2009 betaalde je 150 euro voor drie dagen feest, tien jaar later was dat 210 euro, en nu dus nog eens bijna honderd euro meer.

Ook andere grote festivals en concerten zijn fors duurder geworden. Ook North Sea Jazz – reeds uitverkocht – kost dit jaar 300 euro voor een weekend, dat was 250. Een weekendkaart voor Pinkpop kost dit jaar 275 euro, dat was in 2019 nog 169. Festival Down the Rabbit Hole kost nu 245 voor een weekend, 25 euro meer dan een jaar eerder. Weekendtickets met camping voor Paaspop gingen van 159 euro in 2022 naar € 203,50 nu. Rock Werchter, net over de grens in België, ging van 266 euro vorig jaar naar 292 euro. Ook prijzen voor drank en eten op de festivals stijgen mee. Er zijn daarom zorgen bij organisatoren en liefhebbers dat vooral jongere festivalbezoekers en anderen met een krappe beurs een festival als deze niet meer kunnen bezoeken, of anders juist kleinere concerten gedurende de rest van het jaar overslaan om te besparen.

Tickets voor Lowlands 2023 gaan op zaterdag 4 februari om 11:00 uur in de verkoop.