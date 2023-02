‘Tatta-eten’ was het aardigste dat Dream School-deelnemer Aram kon zeggen over de groene lunch

Ze zijn moe, voelen zich „dood” en allemaal zijn ze misselijk. De elf leerlingen van Dream school (NTR) hebben het zwaa-haar in de eerste dagen van hun vrijwillige deelname aan het televisieprogramma van oud-bokser Lucia Rijker en rector en presentator Eric Van ‘t Zelfde. Ze slepen zich de school in, draven gelaten een rondje in de sportzaal, drie lopen direct tegen hun „obstakels en negativiteit aan” en moeten echt even zitten.

Het lesrooster in de aflevering van dinsdag: een les omdenken door bedenker Berthold Gunster en een spoken word practicum van dichter Zaïre Krieger. In de middagpauze kwam voedingsdeskundige Nienke Gottenbos een gezonde lunch met ze maken. Groene soep (van courgettes) en oranje (van pompoen). Avocado om guacamole van te maken voor bij de groente-chips en friet van zoete aardappelen. Aram vond het eten zo weerzinwekkend dat hij liever in de keuken afwaste dan aan tafel zat en at. „Tatta-eten”, was het aardigste wat hij erover kon zeggen. Hollandse hap, flauw eten, alsof-ie bij een Jaap aan tafel zat. Alle begrip van de voedingsdeskundige. Bezorgd vroeg ze of hij überhaupt wel iets gegeten had. Jawel. Tosti’s. Aan tafel ondertussen schonk er één slagroom in z’n soep, een ander mikte er extra zout bij. Davey, braverik met zelfkennis, zei dat hij „als straks alles voorbij is” gewoon weer een kapsalon bestelt bij Thuisbezorgd.

‘Betutteling’

Sander Schimmelpenninck besteedt in zijn pamflet Sander en de brug van 120 bladzijden een heel hoofdstuk aan de schoollunch. Hij vindt dat alle kinderen op de basisschool gratis en verplicht te eten moeten krijgen, en wel warm en gezond. Hem valt op dat vooral ouders met voldoende geld daar tegen zijn. „Betutteling”. En: „Ik bepaal zelf wat mijn kind eet.” Precies dat kwam ook uit een enquête onder duizend ouders van tv-programma Pointer, afgelopen zondag. 38 procent van de ouders zag een ‘gezonde, warme lunch op school’ niet zitten. Reden: zie boven.

Uit een enquête onder leerkrachten over wat leerlingen op school nuttigen, concludeerde Pointer dat kinderen soms pizza, patat of ander junkfood mee naar school nemen, verreweg de meesten eten tussen de middag wit brood met zoet beleg, meestal met een suikerhoudend drankje erbij, een koek en soms een mandarijn. En sommige kinderen eten niks.

Voor die kinderen staat boterhammen-man Johan Muurlink van Stichting Niet Graag een Lege Maag al zes jaar lang elke ochtend brood te smeren. Bakken vol gesmeerde boterhammen gaan naar scholen waar veel kinderen met lege magen in de klas zitten. De boterhammenman heeft bijkans alle media met en zonder camera wel langs gehad, en toen NRC melding maakte van een hongerig 11-jarig jongetje dat flauwviel in de klas, kwamen de politici uit Den Haag ook.

Tegen Pointer zegt Johan Muurlink dat hij het liefst warme, voedzame maaltijden zou bereiden voor alle Rotterdamse schoolkinderen. Gezond, uiteraard en het hoeft niet eens duur te zijn, zegt hij. Maar? Maar niks. Eens in de zoveel tijd popt het onderwerp op, en verdwijnt weer. In Europa eten Nederlandse kinderen het karigst in de klas. Finland, Frankrijk, België, de kinderen eten er elke dag warm en gratis. In Zweden schrijft de overheid sinds de jaren veertig precies voor waar de lunch aan moet voldoen qua calorieën, vitamines, koolhydraten. De gedachte erachter: arme huishoudens verzekeren van één maaltijd per dag, en alle 1,3 miljoen Zweedse kinderen tenminste één gezónde maaltijd per dag.

Inmiddels lijkt het erop dat het ministerie van onderwijs eenmalig honderd miljoen euro uittrekt voor de schoollunch. Hoe die gratis lunch eruit ziet, mogen scholen zelf bepalen, hoorde Pointer van het ministerie. Oei. De boterhammenman belegde eerst ook gezonde boterhammen. Nu smeert hij wat de scholen hem vragen. Chocopasta, hagelslag, pindakaas.