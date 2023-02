Spannend wordt het niet in ‘Checkpoint Charlie’, een musical over Berlijnse Muur

Moeder klimt op een keukentrap en steekt een gebreid truitje in de lucht. Aan de andere kant van de muur staat haar dochter met haar pasgeboren kind. Ze zwaait. In de musical Checkpoint Charlie toont de situatie van de jonge Anna (Sanne den Besten) en haar moeder (Marleen van der Loo) het beste de absurde realiteit, als vanaf 1961 een muur door Berlijn wordt gebouwd om het communistische oosten en het kapitalistische westen van elkaar te scheiden. Vrienden of familieleden die eerder slechts een paar straten van elkaar woonden, zijn opeens burgers in verschillende werelden. Gewoon even bij elkaar op bezoek gaan, is onmogelijk.

Checkpoint Charlie speelt zich af rond de Berlijnse Muur in de jaren zestig van de vorige eeuw. De musical draagt dan ook de naam van de bekendste controlepost langs de muur. Soldaten bewaken daar de grens en Berlijners proberen zich – zo goed en kwaad als dat gaat – aan te passen aan hun nieuwe werkelijkheid. Zo komt Anna oorspronkelijk uit het oostelijke deel van de stad en werkt daar als lerares, maar van de ene op de andere dag is ze afgesloten van haar vroegere leven. Aan de andere kant van de Muur willen twee muzikanten (Linda Verstraten en Jeffrey Italiaander) net gaan toeren, maar zij zien hun carrière in rook opgaan als reizen onmogelijk wordt. De meest ambitieuze van de twee broedt op een plan om naar de andere kant te komen.

Ruziënde stelletjes

Zanger Stef Bos schreef de liedteksten voor Checkpoint Charlie – zijn debuut in een dergelijke rol; Helmer Kant componeerde de muziek. Het resultaat is een reeks nummers, die over je heen spoelt als een lentebuitje of een warme zomerdag. De liedjes zijn gemoedelijk en weten te ontroeren door rake observaties. De teksten schetsen alledaagse taferelen of geven de personages diepte, zoals in het nummer ‘Ik mis je’: ‘Ik zag een man hier laatst / En ik moest denken aan je vader / Soms overleven dat soort mannen / Door een uniform te dragen / Meegaan met de waanzin / Want anders word je zelf gek’.

Ondanks Bos’ creatieve teksten verrast Checkpoint Charlie muzikaal niet. Zelfs als de emoties oplopen, blijven de composities tam. Daarbij is geen terugkerend thema, waardoor muzikale eenheid ontbreekt. Dat geldt ook voor de verdere vertelling. Er zijn namelijk veel personages met eigen worstelingen: naast twee jonge koppels en een moeder volgen we ook een groenteboer (Wim Van Den Driessche) en twee soldaten die de Muur bewaken. Hun verhaallijnen komen niet echt samen: er is geen gedeeld doel, dat het verhaal richting geeft. Daardoor wordt de voorstelling niet echt spannend en blijft het drama op afstand. Er is weliswaar sprake van hunkering en verraad, van wapengekletter en liefde, maar in de dialogen van Fleur van Greuningen zijn vooral stelletjes aan het bekvechten, omdat één van hen naar de andere kant van de muur wil en de andere niet.

Aan de spelers ligt het niet: zowel op het spel als de zang valt weinig aan te merken. Mooi is bijvoorbeeld de uitvoering van het nummer ‘Een moment’, waarin een fotograaf (Job Bovelander) zijn vak bezingt en tegelijkertijd zijn eigen karakter schetst. In regie van Fons van Rongen flitsen op de achtergrond verstilde tafe relen voorbij: acteurs poseren, alsof ze bevroren zijn in foto’s. Iedereen staat keurig in z’n eigen ‘frame’ – zoals ze verder in deze voorstelling eigenlijk ook doen.

