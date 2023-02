Spanje verhoogt minimumloon met 8 procent

Nog nooit verhoogde een kabinet in Spanje tijdens zijn regeerperiode het minimumloon zoveel. Premier Pedro Sánchez van de socialstische partij PSOE kondigde dinsdagavond laat, na een akkoord met de vakbonden, een verhoging aan van 8 procent. Dat betekent dat het maandelijks salaris van zo’n 2,5 miljoen Spanjaarden van 1.000 euro naar 1.080 euro gaat. De belangrijkste begunstigden zijn jongeren, vrouwen en werknemers in de diensten- en landbouwsector.

Sinds 2018, het jaar dat Sánchez aantrad, is het minimumloon – toen nog 736 euro – fors gestegen: 47 procent in vijf jaar tijd. Daarmee lost de premier een deel van de afspraken in uit het regeerakkoord met de links-socialistische Unidas Podemos. Daarin stond namelijk dat ze het minimumloon met wel 60 procent wilden verhogen. Voor de twee socialistische partijen is deze laatste verhoging een troef waarvan ze kunnen profiteren bij de regionale en nationale verkiezingen later dit jaar.

Onder luid applaus van het parlement deelde Sánchez het nieuws dinsdagavond. „We zijn ons ervan bewust dat de meerderheid in Spanje een te lage koopkracht heeft”, zei hij. Maar Sánchez is nog niet klaar. „In 1999 had een Spanjaard vier jaarsalarissen nodig om een appartement te kopen. Vandaag zijn dat er acht.” Over een paar maanden wil hij weer om tafel met de bonden om het te hebben over verdere verhogingen.

Nederlanders twee keer zoveel

Het minimumloon gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari. Spanje staat nu op de achtste plaats van EU-landen met het hoogste minimumloon. Nederlanders verdienen met het minimumloon bijna twee keer zoveel, namelijk 1.934 euro.

Het akkoord volgt na een maand van moeizame gesprekken tussen minister Yolanda Díaz (Arbeid en Sociale Economie) en de bonden. Dinsdagmiddag nog werden de gesprekken gestaakt, omdat de vakbonden in eerste instantie niet akkoord gingen met het voorstel van de regering. Zij zagen liever een verhoging tussen de 8 en 10 procent, door de rap gestegen inflatie. Maar later op de avond gingen de bonden toch akkoord met 8 procent.

Premier Sánchez richtte zich dinsdagavond in het parlement tot het bedrijfsleven. „Hoe kan een bedrijf 600 miljoen euro verdienen, maar blijven de salarissen van de werknemers gelijk”, vroeg hij zich af, zonder op een specifiek bedrijf te doelen. „Een enkeling profiteert, en dat zijn vaak de ceo’s.”